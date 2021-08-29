Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Десять самых коротких гонок в истории Формулы 1 Следующая / Гонка Формулы 1 в Спа стала самой короткой в истории
Формула 1 / Гран При Бельгии Новость

Alpine во время паузы из-за дождя устроила концерт по заявкам

Автор:
, главный редактор

Каждая команда по-своему коротала часы, по ходу которых ничего не происходило

Alpine во время паузы из-за дождя устроила концерт по заявкам

Старт Гран При Бельгии был отложен из-за плохих погодных условий – и пилотам пришлось провести в боксах больше полутора часов, не представляя себе дальнейшего развития событий.

В этих условиях каждая команда боролась со скукой по-своему. В частности, в твитер-аккаунте команды Alpine появилось следующее сообщение: «Если кое-что вас удивляет, то да – мы сейчас играем в боксах одну за другой песни со словом “дождь” в названии. Принимаем заявки в комментах!»

 

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Десять самых коротких гонок в истории Формулы 1

Предыдущая новость

Десять самых коротких гонок в истории Формулы 1

Следующая новость

Гонка Формулы 1 в Спа стала самой короткой в истории

Гонка Формулы 1 в Спа стала самой короткой в истории
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Гонка Формулы 1 в Спа стала самой короткой в истории

10 мин
2
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии

9 мин
3
Формула 1

Десять самых коротких гонок в истории Формулы 1

2 ч
4
Формула 1

В Спа не прекращается дождь. Это играет на руку Red Bull

5 ч
5
Формула 1

Williams рассказал, за счет чего Расселл стал вторым

5 ч
Самое важное:
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии

9мин
Гонка Формулы 1 в Спа стала самой короткой в истории
Формула 1

Гонка Формулы 1 в Спа стала самой короткой в истории

10мин
Alpine во время паузы из-за дождя устроила концерт по заявкам
Формула 1

Alpine во время паузы из-за дождя устроила концерт по заявкам

1 ч
Десять самых коротких гонок в истории Формулы 1
Формула 1

Десять самых коротких гонок в истории Формулы 1

2 ч
Перес разбил машину по пути на старт в Спа. Он пропустит гонку
Формула 1

Перес разбил машину по пути на старт в Спа. Он пропустит гонку

4 ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Гонка Формулы 1 в Спа стала самой короткой в истории Гран При Бельгии
Формула 1

Гонка Формулы 1 в Спа стала самой короткой в истории

На гонке GT в Брендс-Хэтче McLaren после аварии улетел в лес
GT

На гонке GT в Брендс-Хэтче McLaren после аварии улетел в лес

Куартараро на Yamaha одержал пятую победу в сезоне MotoGP Гран При Великобритании
MotoGP

Куартараро на Yamaha одержал пятую победу в сезоне MotoGP

Alpine Больше от
Alpine
Alpine объявила о продлении контракта с Алонсо Гран При Бельгии
Формула 1

Alpine объявила о продлении контракта с Алонсо

«В меня не верили даже родные». Окон вспомнил начало карьеры
Формула 1

«В меня не верили даже родные». Окон вспомнил начало карьеры

В Формуле 1 появится награда за наибольшее число обгонов
Формула 1

В Формуле 1 появится награда за наибольшее число обгонов

Самое читаемое Сегодня

Гонка Формулы 1 в Спа стала самой короткой в истории
Формула 1 Формула 1

Гонка Формулы 1 в Спа стала самой короткой в истории

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии

Десять самых коротких гонок в истории Формулы 1
Формула 1 Формула 1

Десять самых коротких гонок в истории Формулы 1

В Спа не прекращается дождь. Это играет на руку Red Bull
Формула 1 Формула 1

В Спа не прекращается дождь. Это играет на руку Red Bull

Williams рассказал, за счет чего Расселл стал вторым
Формула 1 Формула 1

Williams рассказал, за счет чего Расселл стал вторым

На гонке GT в Брендс-Хэтче McLaren после аварии улетел в лес
GT GT

На гонке GT в Брендс-Хэтче McLaren после аварии улетел в лес

«Я орал, что нужен красный флаг». Феттель критикует судей
Формула 1 Формула 1

«Я орал, что нужен красный флаг». Феттель критикует судей

Alpine во время паузы из-за дождя устроила концерт по заявкам
Формула 1 Формула 1

Alpine во время паузы из-за дождя устроила концерт по заявкам

Самое важное:

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии
Формула 1 Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бельгии

Гонка Формулы 1 в Спа стала самой короткой в истории
Формула 1 Формула 1

Гонка Формулы 1 в Спа стала самой короткой в истории

Alpine во время паузы из-за дождя устроила концерт по заявкам
Формула 1 Формула 1

Alpine во время паузы из-за дождя устроила концерт по заявкам

Десять самых коротких гонок в истории Формулы 1
Формула 1 Формула 1

Десять самых коротких гонок в истории Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.