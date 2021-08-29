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Alpine во время паузы из-за дождя устроила концерт по заявкам
Автор: Кирилл Качнов , главный редактор
Каждая команда по-своему коротала часы, по ходу которых ничего не происходило
Старт Гран При Бельгии был отложен из-за плохих погодных условий – и пилотам пришлось провести в боксах больше полутора часов, не представляя себе дальнейшего развития событий.
В этих условиях каждая команда боролась со скукой по-своему. В частности, в твитер-аккаунте команды Alpine появилось следующее сообщение: «Если кое-что вас удивляет, то да – мы сейчас играем в боксах одну за другой песни со словом “дождь” в названии. Принимаем заявки в комментах!»
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Alpine во время паузы из-за дождя устроила концерт по заявкам
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