Alpine во время паузы из-за дождя устроила концерт по заявкам

Старт Гран При Бельгии был отложен из-за плохих погодных условий – и пилотам пришлось провести в боксах больше полутора часов, не представляя себе дальнейшего развития событий.

В этих условиях каждая команда боролась со скукой по-своему. В частности, в твитер-аккаунте команды Alpine появилось следующее сообщение: «Если кое-что вас удивляет, то да – мы сейчас играем в боксах одну за другой песни со словом “дождь” в названии. Принимаем заявки в комментах!»