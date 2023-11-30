Alpine вновь согласилась поставлять моторы Andretti. Но с одним условием

Еще в начале октября Международная автомобильная федерация назвала команду Майкла Андретти победителем тендера для желающих присоединиться к пелотону Формулы 1. Но уже тогда было ясно, что это лишь начало очень сложного пути.

После одобрения спортивных властей Andretti необходимо договориться с коммерческими промоутерами, которые были настроены далеко не столь позитивно – в частности, из-за позиции команд, которым не хотелось усиления конкуренции и снижения призовых.

Вдобавок, мотористы из Renault очень невовремя назвали предварительный контракт с Andretti утратившим силу. На помощь пришли партнеры из GM, но они смогут поставлять свои двигатели в Ф1 только с 2028 года.

Разумеется, такое развитие событий еще более ослабило позиции команды в переговорах с Liberty. Однако FIA заверила, что всячески поддержит Майкла Андретти и не оставит его проект без моторов.

В регламенте Ф1 есть специальный пункт о том, что в случае отсутствия контракта вступает в силу механизм обязательных поставок. Он относится к производителю, который работает с наименьшим числом команд (сейчас это Renault) и пока ни разу не использовался на практике.

В Абу-Даби президент федерации Мохаммед Бин Сулайем еще раз подтвердил прежнюю позицию т желание добиться дебюта Andretti: «Правила таковы, что никто не вправе отказать им. Даже если все команды ответят отрицательно, мы используем власть FIA и сможем двигаться дальше. Будут задействованы минимум два [производителя силовых установок], мы кинем жребий и выберем одного».

Тем временем в самой Alpine дали понять, что не готовы стоять на пути больших боссов спорта. Бруно Фамен, который временно руководит работой этой команды, рассказал репортерам: «Мы открыты к переговорам с Andretti и General Motors. Более того, мы рады говорить с ними.

Если они получат право выходить на старт, мы с радостью продолжим диалог. Сейчас ситуация на паузе, но это происходит не из-за нас. Все дело в том, что процесс отбора затянулся и получился куда более долгим, чем мы ожидали.

Дело в FIA – она дала окончательный ответ намного позже, чем сама обещала изначально. Сейчас мяч на стороне Формулы 1. Если им [Andretti] разрешат выступать, мы готовы к диалогу.

Ранее у нас был предварительный контракт, но он утратил силу. Это значит, что прямо сейчас у нас нет перед ними никаких обязательств. Но нам интересно обсудить, что можно сделать сообща».

Глава Формулы 1 Стефано Доменикали по ходу финала сезона давал интервью Sky Sports, где его спросили о развитии истории с Andretti.

«Пока сказать особенно нечего, – ответил итальянец. – Идет процесс обсуждения коммерческих вопросов. Когда будет конкретный результат, я все вам расскажу».

Ожидается, что в случае успешного завершения переговоров в Liberty команда Майкла Андретти сможет выйти на старт Гран При в 2025 или – что уже более вероятно – 2026 году.