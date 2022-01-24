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Формула 1 Новости

Alpine: В начале сезона не понимали, как работает наш болид

Автор:
, журналист (Нидерланды)
Соавтор:
Джонатан Нобл
, редактор Ф1 (Global)

Глава французской команды рассказал, что на первых этапах прошедшего сезона Ф1 в Энстоуне не были уверены в правоте выбранного пути

Alpine: В начале сезона не понимали, как работает наш болид
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Минувший сезон Ф1 для гонщиков Alpine начался довольно слабо: Эстебан Окон и Фернандо Алонсо по-разному проводили квалификации, но очки в гонках зарабатывали очень медленно. 

После десяти гонок команда шла лишь седьмой в Кубке конструкторов, уступая Aston Martin и AlphaTauri – но прямо перед летним перерывом неожиданно получили подарок судьбы: после хаотичных событий на старте в Венгрии Окон выиграл свою первую гонку в Ф1, а Алонсо финишировал на четвертой позиции.

Во второй половине сезона победный успех повторить не вышло, но команда сильно выступила в Катаре, когда ее испанскому пилоту удалось в реальной борьбе подняться на пьедестал.

Глава Alpine Лоран Росси признал, что на первых этапах сезона все шло не совсем так, как хотелось бы: в коллективе не понимали нюансы поведения автомобиля и не могли помочь пилотам.

«В начале сезона мы чувствовали себя потерянными, – признался Росси. – В Монако мы набрали очки, но сами не могли понять, как это вышло. Было сложно разобраться, поскольку мы не понимали машину в достаточной степени и не знали, что делать дальше. Но это было в первые месяцы – потом мы уже разобрались, чего ожидать».

По ходу сезона казалось, что у машины не было стабильного темпа, который продолжал меняться от гонки к гонке – однако Росси отметил, что на самом деле все было не настолько драматично.

«Возможно, вам сложно оценить со стороны, но темп был гораздо более ровным, чем казалось со стороны, – добавил Росси. – С течением времени мы начинали понимать автомобиль гораздо лучше. Нам потребовалось четыре-пять месяцев, чтобы достичь оптимальной формы, но мы все равно постоянно прогрессировали – думаю, та же гонка в Венгрии стала примером того, что получается, когда все складывается воедино.

Позже мы могли больше предугадывать, чего ожидать от следующих этапов. На самом деле, мы знали, что можем зарабатывать какие-то очки почти в каждой гонке».

По итогам 2021 года Alpine обошла AlphaTauri и Aston Martin в Кубке конструкторов, завершив сезон на пятой позиции.

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