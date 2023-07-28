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Alpine уволила Сафнауэра с поста главы команды Ф1

Новым боссом в Энстоуне стал недавно назначенный глава спортивных программ бренда Бруно Фамен

Адам Купер
Автор:
Отмар Сафнауэр, руководитель Alpine F1 Team

Кадровые перестановки в Энстоуне приняли лавинообразный характер. После того, как недавно компанию Alpine покинул ее генеральный директор Лоран Росси, В пятницу утром по ходу Гран При Бельгии стало известно о переходе в Williams главы технического штаба Пэта Фрая. 

Но это, как оказалось, были еще цветочки. Вскоре после окончания пятничной тренировки прозвучало официальное объявление о том, что после 18 месяцев работы Alpine покидает глава команды Отмар Сафнауэр. Решение об этом, как следует из пресс-релиза, было достигнуто по обоюдному согласию. 

Там же говориться, что американский специалист в обычном режиме отработает на мостике уик-энд в Спа, после чего покинет команду.

«Мы хотим поблагодарить Отмара за работу в течение последних 18 месяцев и четвертое место в чемпионате конструкторов 2022 года, завоеванное под его руководством. Желаем ему всего наилучшего в будущем», – гласит текст.

Место 58-летнего Сафнауэра займет Бруно Фамен, который в начале июля стал главой гоночных программ Alpine в должности вице-президента.  

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Фото: Alpine

Отмар пришел в Энстоун в феврале прошлого года, а до этого с 2009-го работал в Force India / Racing Point / Aston Martin, где долгое время помогал недавно ушедшему из жизни Бобу Фернли, а после приобретения команды Лоренсом Строллом сам стал ее руководителем. 

Одновременно стало известно об уходе из Энстоуна спортивного директора Алана Пермейна, который пришел в команду 34 года назад, когда они еще называлась Benetton – и работал в ее рядах все это время, пройдя путь от инженера электронных систем до одного из ключевых сотрудников. Его временно заменит глава Академии Alpine Джулиан Роуз.  

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