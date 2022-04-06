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Формула 1 Новость

Alpine сочла решение боссов Ф1 несправедливым

В команде объяснили, что не в восторге от послаблений, сделанных соперникам

Каспер Беккинг
Автор:
, журналист (Нидерланды)
Соавтор:
Джонатан Нобл
, редактор
Alpine сочла решение боссов Ф1 несправедливым
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По ходу предсезонных тестов Формулы 1 многие команды столкнулись с проблемой вертикальной раскачки машин на прямых. Быстро стало ясно, что для борьбы с явлением, которое стали называть «козлением», важно обеспечить жесткость днища. 

На тестах выходом стали металлические тяги, связывающие заднюю часть днища с корпусом машины. Учитывая масштаб проблем, боссы спорта приняли решение внести изменения в регламент и допустить использование подобных тяг в Гран При – хотя прежде они были вне закона. 

Такой подход вызвал критику со стороны Alpine. Представители команды объяснили, что изначально предвидели проблему и предпочли сделать днище своей машины А522 прочным и более тяжелым, чтобы избежать негативных последствий. После разрешения тяг соперники, которые избрали рискованный подход с легким днищем, получили преимущество. 

Технический директор Alpine Пэт Фрай объяснил Motorsport.com: «Я не стану говорить, что мы умнее – и заранее предусмотрели "козление". Но мы нацеливались сделать машину максимально эффективной, для чего заложили в конструкцию дополнительную прочность, пусть и ценой лишнего веса. Так что сделали днище жестким.

Это помогло нам, но все преимущество улетучилось после разрешения тяг. Что тут скажешь? Все это огорчает. Нам никакие тяги не требуются, у нас достаточно жесткости. А вот другим они серьезно помогли. 

Это часть игры. Нам нужно принять случившееся и корректировать конструкцию своей машины в процессе обновления». 

В Red Bull, где пошли по тому же пути и сделали днище прочным и тяжелым, оценили стоимость облегчения машины на 1 кг в 250 тысяч евро.

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Также в Alpine поделились планами подготовки доработок.

«Выигрыш можно получить где угодно, – сказал Фрай. – Но выбирать, где именно, нужно очень внимательно. Наши новинки уже на подходе. Но они опираются исключительно на наши собственные данные, без учета решений соперников. 

Чуть дольше придется ждать тех решений, которые мы принимали после анализа других машин. Кроме того, нам важно снижать вес. У нас есть превышение, но не очень большое».

Технический директор добавил, что в этот уик-энд в Мельбурне на A522 не будет никаких обновлений, они появятся в конце апреля в Имоле. 

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