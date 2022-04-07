Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Ферстаппен отказался «развлекать толпу» в Австралии Следующая / Гонщикам Ф1 напомнили о запрете украшений
Формула 1 / Гран При Австралии Новости

Alpine уточнила число оставшихся у Алонсо моторов

Команда подтвердила, что один из двигателей все-таки пошел под списание

Адам Купер
Автор:
Соавтор:
Александра Шубина
, редактор
Alpine уточнила число оставшихся у Алонсо моторов
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Во время гонки Формулы 1 в Джидде на машине Фернандо Алонсо отказал двигатель: испанцу пришлось досрочно завершить заезд. Это был второй по счету использованный мотор, и его поставили на болид Алонсо как раз перед гонкой в Саудовской Аравии. Однако после уик-энда оказалось, что из-за проблем с водяным насосом данный двигатель пошел под списание.

Читайте также:

Первый же мотор, использованный в Бахрейне, отправили на базу Renault в качестве предосторожности – к счастью для Alpine, проверки показали, что его можно применять в будущем. Но пока двигатель обследовали, на Гран При Австралии коллективу пришлось поставить на болид двукратного чемпиона уже третий мотор. Напомним, что в течение сезона без штрафных санкций можно использовать только три ДВС, поэтому следующая поломка одного из двигателей ставит Alpine в не самое надежное положение.

«Эти две проблемы не связаны друг с другом, – рассказал Motorsport.com глава Alpine Отмар Сафнауэр. – В Бахрейне Фернандо смог закончить гонку, и мы поменяли затем двигатель в целях предосторожности. С мотором все в порядке, и мы сможем его использовать вновь.

Однако у того, что был в Саудовской Аравии, оказалась проблема с водяным насосом. И из-за этого мы не сможем больше использовать этот двигатель. Мы разобрались с данной проблемой, так что она не должна возникнуть вновь. Обидно, что ее было довольно легко починить».

Напомним, по словам директора команды Лорана Росси, водяной насос «разрушился и упал на дно охлаждающего контура мотора». Француз также отмечал, что для того, чтобы достать эту деталь, команде пришлось бы «полностью сорвать пломбу и разобрать двигатель».

Перед началом сезона Renault сменила концепцию мотора, поставив мощность выше надежности.

Читайте также:
 
Поделились
Ферстаппен отказался «развлекать толпу» в Австралии
Предыдущая новость

Ферстаппен отказался «развлекать толпу» в Австралии
Следующая новость

Гонщикам Ф1 напомнили о запрете украшений

Гонщикам Ф1 напомнили о запрете украшений
Адам Купер Больше от
Адам Купер
Alpine разрешит пилотам бороться между собой. При одном условии
Формула 1

Alpine разрешит пилотам бороться между собой. При одном условии

Босс Alfa Romeo раскритиковал новых судей Ф1 Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Босс Alfa Romeo раскритиковал новых судей Ф1

Окон: Борьба с Алонсо напомнила мне картинг Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Окон: Борьба с Алонсо напомнила мне картинг

Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Перес и Алонсо уже покатались в Мельбурне. Но на местной технике Гран При Австралии
Формула 1

Перес и Алонсо уже покатались в Мельбурне. Но на местной технике

Култхард: На месте Alpine я бы остановил борьбу гонщиков раньше Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Култхард: На месте Alpine я бы остановил борьбу гонщиков раньше

Алонсо собрался остаться в Формуле 1 еще на три года
Формула 1

Алонсо собрался остаться в Формуле 1 еще на три года

Alpine Больше от
Alpine
Alpine сочла решение боссов Ф1 несправедливым
Формула 1

Alpine сочла решение боссов Ф1 несправедливым

«Сами себе испортили гонку». Ральф Шумахер пропесочил Alpine Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

«Сами себе испортили гонку». Ральф Шумахер пропесочил Alpine

Глава Alpine пожалел, что поздно запретил своим пилотам сражаться Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Глава Alpine пожалел, что поздно запретил своим пилотам сражаться

Самое важное:

Хорнер: Сотрудничество с Porsche? Легко!
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Сотрудничество с Porsche? Легко!

Ferrari доминировала в FP1 в Австралии, у Феттеля сгорел мотор
Формула 1 Формула 1

Ferrari доминировала в FP1 в Австралии, у Феттеля сгорел мотор

VW одобрил программу Audi в Формуле 1. Но без McLaren
Формула 1 Формула 1

VW одобрил программу Audi в Формуле 1. Но без McLaren

Американцы, китайцы и швейцарцы. Как в Ф1 сорвалась сделка года
Формула 1 Формула 1

Американцы, китайцы и швейцарцы. Как в Ф1 сорвалась сделка года

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.