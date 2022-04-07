Alpine уточнила число оставшихся у Алонсо моторов

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Во время гонки Формулы 1 в Джидде на машине Фернандо Алонсо отказал двигатель: испанцу пришлось досрочно завершить заезд. Это был второй по счету использованный мотор, и его поставили на болид Алонсо как раз перед гонкой в Саудовской Аравии. Однако после уик-энда оказалось, что из-за проблем с водяным насосом данный двигатель пошел под списание.

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Первый же мотор, использованный в Бахрейне, отправили на базу Renault в качестве предосторожности – к счастью для Alpine, проверки показали, что его можно применять в будущем. Но пока двигатель обследовали, на Гран При Австралии коллективу пришлось поставить на болид двукратного чемпиона уже третий мотор. Напомним, что в течение сезона без штрафных санкций можно использовать только три ДВС, поэтому следующая поломка одного из двигателей ставит Alpine в не самое надежное положение.

«Эти две проблемы не связаны друг с другом, – рассказал Motorsport.com глава Alpine Отмар Сафнауэр. – В Бахрейне Фернандо смог закончить гонку, и мы поменяли затем двигатель в целях предосторожности. С мотором все в порядке, и мы сможем его использовать вновь.

Однако у того, что был в Саудовской Аравии, оказалась проблема с водяным насосом. И из-за этого мы не сможем больше использовать этот двигатель. Мы разобрались с данной проблемой, так что она не должна возникнуть вновь. Обидно, что ее было довольно легко починить».

Напомним, по словам директора команды Лорана Росси, водяной насос «разрушился и упал на дно охлаждающего контура мотора». Француз также отмечал, что для того, чтобы достать эту деталь, команде пришлось бы «полностью сорвать пломбу и разобрать двигатель».

Перед началом сезона Renault сменила концепцию мотора, поставив мощность выше надежности.