Alpine успела подготовить новые днища обоим пилотам

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Alpine изначально собиралась привезти обновленную версию днища для A522 только в Майами, но затем успела подготовить ее к Имоле – правда, всего один экземпляр, который получил Фернандо Алонсо.

Уже на первом круге воскресной гонки испанец столкнулся с Миком Шумахером, повредив среди других деталей шасси и днище. Из-за этого команде пришлось перестраивать свои планы, однако Alpine успела все сделать в срок в привезла во Флориду детали новой спецификации для обоих пилотов.

«В Имоле новинка работала так, как мы ожидали, – цитирует пресс-служба команды ее босса Отмара Сафнауэра. – Это отличный знак того, что наша упорная работа приносит результаты.

Так что доработанное днище, которое прежде было только у Фернандо, теперь получит каждый из гонщиков.

Хотя машина Фернандо и получила серьезные повреждения из-за аварии на первом круге [в Имоле], мы смогли осуществить необходимый ремонт. Здорово, что у нас есть новинки – это непременно скажется на скорости. А в ближайших гонках мы ждем новые доработки».

Сайнауэр добавил, что сейчас главной задачей для Alpine остается поиск скорости в гоночной конфигурации.

«Как мы видели в прошедших Гран При, наш темп с малым количеством топлива весьма неплох, – объяснил он. – Но очки начисляют в воскресенье, потому нам нужно не только добывать хорошие стартовые позиции, но и использовать их.

Команда упорно работает, чтобы понять наши слабые места, а также улучшить гоночный темп с помощью настроек. Кроме того, надо искать способы чуть иначе работать с шинами.

При этом важно обрести гоночный темп, не потеряв квалификационного».

Alpine зарабатывала очки в каждом из трех первых Гран При сезона, благодаря чему вышла на пятое место в Кубке конструкторов. Но в Имоле ни один из ее пилотов не принес зачетных баллов, потому команда опустилась на шестую строчку, пропустив Alfa Romeo.