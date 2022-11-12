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Формула 1 Новость

Alpine согласилась досрочно отпустить Пиастри в McLaren

Французы решили не препятствовать началу работы своего бывшего пилота на новом месте

Адам Купер
Автор:
Alpine согласилась досрочно отпустить Пиастри в McLaren
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Летом McLaren в суде доказала свое право заключить контракт с восходящей звездой Оскаром Пиастри – тот входил в молодежную программу Alpine, однако в Энстоуне не сочли нужным как следует оформить все документы, за что и поплатились.

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Поняв, что удержать гонщика не удастся, в Alpine поначалу дали понять, что не станут помогать конкурентам и не отпустят Оскара до завершения календарного года. Однако затем две команды провели серию консультаций, и по ходу Гран При Сан-Паулу стало известно, что им удалось достичь согласия. 

Ранее в СМИ уже просочилась информация о тестах Пиастри в Ле-Кастелле на прошлогодней McLaren MCL35M. В команде подтвердили, что сессия действительно имела место, но отказались от каких-либо комментариев по этому поводу.  

Теперь австралиец сможет продолжить подготовку к дебюту и на предстоящих тестах в Абу-Даби будет пилотировать уже актуальную MCL36.

Источники Motorsport.com сообщили, что при этом Оскар не сможет выступить в первой тренировке финального Гран При сезона на той же трассе «Яс-Марина» – Alpine согласилась отпустить гонщика только с момента завершения чемпионата. 

Это значит, что McLaren пригласит в качестве новичка, как требует регламент, Пато О'Уорд из IndyCar.

На тестах в Абу-Даби также начнут свою работу в новой команде еще несколько гонщиков. Это Фернандо Алонсо (Aston Martin), Пьер Гасли (Alpine), и Ник де Врис (AlphaTauri).

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