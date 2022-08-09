Alpine: С вероятностью в 90% мы подадим на Пиастри в суд

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Оскар Пиастри является пилотом молодежной программы Alpine и резервистом команды в Формуле 1 в этом сезоне. После того, как Фернандо Алонсо внезапно решил перейти в следующем году в Aston Martin, в Alpine поспешили назвать Пиастри его преемником.

Однако сам молодой австралиец вскоре опроверг сообщение команды и заявил, что в следующем сезоне выступать за Alpine не собирается. По слухам, он уже успел заключить соглашение с другим коллективом: это может быть McLaren и, с меньшей вероятностью, AlphaTauri.

При этом поддержка Пиастри в младших сериях и его тесты в Формуле 1 уже обошлись Alpine в немалые деньги. И теперь команда намерена потребовать их назад, с самого гонщика или с его новой команды. Решение об этом предстоит принять верховному суду в Лондоне.

«С вероятностью в 90% мы обратимся в суд, – заявил агентству Reuters глава Alpine Отмер Сафнауэр. – Даже решения комиссии Ф1 по контрактам может быть недостаточно. Допустим, они вынесут решение в нашу пользу. На это Пиастри может заявить, что он никогда не был нашим боевым пилотом, так что на него это решение не не действует. Вот тогда мы пойдем в суд.

Пока мы не считали, какую сумму потратили на Пиастри за годы его поддержки. Но когда мы пойдем в суд, у нас будут с собой все необходимые подсчеты».