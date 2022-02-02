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Формула 1 Новости

Alpine: Разработка Renault поможет нам побеждать

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Глава команды считает, что ресурсы родительской компании дадут Alpine возможность догнать – или перегнать – конкурентов

Alpine: Разработка Renault поможет нам побеждать
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В прошлом сезоне Формулы 1 Alpine добилась неплохих результатов, но была явно не в своей лучшей форме: трудности в работе с автомобилем, особенно в начале года, мешали стабильным результатам. Несмотря на сложности, гонщикам удалось дважды попасть на подиум – сначала Эстебан Окон выиграл свою первую гонку в Ф1 в Венгрии, а затем и Фернандо Алонсо стал третьим в Катаре.

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Глава Alpine Лоран Росси, присоединившийся к «обновленному» коллективу в начале прошлого сезона, нацелен на успех. По его мнению, команда может блеснуть по ходу грядущей новой эры чемпионата. «В течение 5-10 лет Renault предлагает нам стабильное финансирование, – рассказал Росси. – Ф1 все больше движется в сторону увеличения количества работ по анализу данных и симуляциям, при этом сокращая число тестов в "реальном мире". В Renault у нас есть первоклассные специалисты по искусственному интеллекту, и этот ИИ использовался последние 20 лет везде: и в производстве, и в маркетинге.

Мы можем позвать этих ребят в команду, чтобы они помогли нам повысить уровень анализа данных или привнесли что-то новое в разработку стратегий во время гонки. Все это потенциально может дать возможность обойти другие коллективы или сократить от них отрыв.

Мы хотим выигрывать гонки и, возможно, стать первыми в чемпионате: по плану, это произойдет к концу 2024 или 2025 года, в зависимости от времени окончания действия нового регламента».

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