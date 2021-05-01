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Формула 1 / Гран При Португалии Новость

Alpine рассказала о главной причине своих проблем в начале сезона

Автор:
, Главный редактор

Французы отстали от соперников из-за сложностей, возникших по ходу ключевых испытательных процессов

Alpine рассказала о главной причине своих проблем в начале сезона

К заметному отставанию команды Alpine от лучших из числа команд-середняков в первых гонках сезона привели сложности, возникшие при проведении испытаний в аэродинамической трубе. Об этом журналистам в паддоке Гран При Португалии рассказал исполнительный директор французского коллектива Марцин Будковски.

«Мы столкнулись с проблемами, когда нам пришлось дорабатывать конструкцию машины в связи с изменениями в регламенте – и менять схему распределения потоков в задней части машины, – в частности заявил менеджер. – Также у нас были проблемы с работой в аэродинамической трубе – испытания, которые мы там проводили, прошли не так, как изначально планировалось.

В результате мы потеряли время – время, которое в процессе работы над машиной неизбежно конвертируется в увеличение скорости машины на трассе. Мы отстали от соперников. И пара недель отставания превратились в несколько десятых отставания с круга.

Объем испытаний ограничен правилами – и если все идет не по изначально выбранной схеме, это становится проблемой. Ты используешь аэродинамическую трубу, чтобы получить нужные показатели от базового варианта – а другие уже работают с новыми, более эффективными вариантами.

Примерно это и произошло. В настоящий момент проблемы решены, наша аэродинамическая труба в полном порядке – и я держу пальцы, чтобы проблемы не всплыли снова при разработке машины будущего года. Сейчас же мы стараемся как можно активнее дорабатывать автомобиль: привезли новые детали в Имолу, да и сейчас испытали кое-какие обновления. Но отставание от тех, с кем мы хотели бы бороться, от McLaren и Ferrari, слишком велико. Так что, в ближайших нескольких гонках нам сложно будет навязать им борьбу – но мы стараемся».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Команды Alpine
Автор Кирилл Качнов

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