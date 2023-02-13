Alpine провела обкатку A523 в один день и на одной трассе с Williams

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Изображения A523, официальная презентация которой состоится только в четверг, уже попали в социальные сети. Правда, они оказались столь скверного качества, что делать по ним какие-то серьезные выводы пока рано, лучше просто запастись терпением.

Сама же команда сообщила, что первым новинку вывел на трассу Эстебан Окон, которого по ходу дня сменил Пьер Гасли. Суммарно они преодолели максимально возможную дистанцию в рамках ограничения в 100 километров для съемочных дней.

Интересно, что трассу в Сильверстоуне Alpine пришлось делить с Williams, которая проводила аналогичную процедуру.

«Только выехав на трассу ты понимаешь, как тебе этого не хватало, – приводит слова Окона пресс-служба. – Для меня стало большой честью проехать сегодня на А523 и оценить упорную работу команды и улучшения машины. Я рад, что сегодня все обошлось без накладок».

Гасли добавил: «Сегодня было важно составить первое впечатление о машине – и они оказались очень хорошими. Я очень жду презентации в четверг и возможности больше узнать о нашей новинке на тестах».

Технический директор Мэтт Харман рассказал, что программа обкатки включала проверку всех систем и выполнение всех традиционных процедур для нового автомобиля. Кроме того, Гасли проехал длинную серию из восьми кругов для первичного сбора данных.

Официальные предсезонные тесты Ф1 стартуют 23 февраля в Бахрейне.