Alpine провела обкатку A523 в один день и на одной трассе с Williams
Обе команды в понедельник работали в Сильверстоуне, где новая машина французов попала в объектив папарацци
Изображения A523, официальная презентация которой состоится только в четверг, уже попали в социальные сети. Правда, они оказались столь скверного качества, что делать по ним какие-то серьезные выводы пока рано, лучше просто запастись терпением.
Сама же команда сообщила, что первым новинку вывел на трассу Эстебан Окон, которого по ходу дня сменил Пьер Гасли. Суммарно они преодолели максимально возможную дистанцию в рамках ограничения в 100 километров для съемочных дней.
Интересно, что трассу в Сильверстоуне Alpine пришлось делить с Williams, которая проводила аналогичную процедуру.
«Только выехав на трассу ты понимаешь, как тебе этого не хватало, – приводит слова Окона пресс-служба. – Для меня стало большой честью проехать сегодня на А523 и оценить упорную работу команды и улучшения машины. Я рад, что сегодня все обошлось без накладок».
Гасли добавил: «Сегодня было важно составить первое впечатление о машине – и они оказались очень хорошими. Я очень жду презентации в четверг и возможности больше узнать о нашей новинке на тестах».
Технический директор Мэтт Харман рассказал, что программа обкатки включала проверку всех систем и выполнение всех традиционных процедур для нового автомобиля. Кроме того, Гасли проехал длинную серию из восьми кругов для первичного сбора данных.
Официальные предсезонные тесты Ф1 стартуют 23 февраля в Бахрейне.
Самое важное:
Галерея: все фото Mercedes W14
Галерея: все фото Mercedes W14 Галерея: все фото Mercedes W14
Mercedes показала W14. Она черная
Mercedes показала W14. Она черная Mercedes показала W14. Она черная
Прямой эфир: презентация Mercedes F1 W14
Прямой эфир: презентация Mercedes F1 W14 Прямой эфир: презентация Mercedes F1 W14
Бог ветра и кленовые листья. Цунода показал шлем для сезона-2023
Бог ветра и кленовые листья. Цунода показал шлем для сезона-2023 Бог ветра и кленовые листья. Цунода показал шлем для сезона-2023
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.