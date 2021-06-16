Alpine продлила контракт с Оконом до конца 2024 года

Эстебан Окон начал выступления за Alpine (тогда носившую имя Renault) в 2020 году. Тогда же он финишировал вторым в Бахрейне, а в нынешнем сезоне заработал очки в четырех из состоявшихся гонок.

В среду Alpine объявила о заключении нового многолетнего соглашения с гонщиком – это уже 11-я вакансия, занятая в пелотоне следующего года.

Как объяснил генеральный директор Alpine Cars Лоран Росси, своими последними выступлениями Окон укрепил веру команды в свои возможности.

«Мы горды сохранить Эстебана в семье Alpine, – цитирует его пресс-служба. – С 2020 года он прибавлял в уверенности, стабильно добивался результатов и помогал команде совершенствовать машину.

Несмотря на молодость, он уже очень опытен в Ф1 и демонстрирует прогресс как в плане зрелости. так и в способностях за рулем. Он является для нас полезным активом как сейчас, так и в свете грядущего перехода на новый регламент.

Мы уверены, что Эстебан поможет вывести команду и бренд на новый уровень и достичь долгосрочных целей».

В нынешнем чемпионате Окон уступает по заработанным очкам своему напарнику Фернандо Алонсо (12-13), но превосходит двукратного чемпиона мира в квалификациях (4-2).

Состав Формулы 1 в 2022 году, подписанные контракты

Команда Пилот (срок действия контракта; до конца какого года) Mercedes ? ? Red Bull Макс Ферстаппен (до 2023) ? McLaren Даниэль Риккардо (до 2023) Ландо Норрис (до 2023*) Aston Martin Себастьян Феттель (до 2022*) Лэнс Стролл (до 2022*) Alpine Фернандо Алонсо (до 2022) Эстебан Окон (до 2024) Ferrari Шарль Леклер (до 2024) Карлос Сайнс (до 2022) AlphaTauri ? ? Alfa Romeo ? ? Haas Никита Мазепин (до 2022*) Мик Шумахер (до 2022*) Williams ? ?