Alpine продлила контракт с Оконом до конца 2024 года
Француз проведет в составе команды из Энстоуна три следующих сезона
Эстебан Окон начал выступления за Alpine (тогда носившую имя Renault) в 2020 году. Тогда же он финишировал вторым в Бахрейне, а в нынешнем сезоне заработал очки в четырех из состоявшихся гонок.
В среду Alpine объявила о заключении нового многолетнего соглашения с гонщиком – это уже 11-я вакансия, занятая в пелотоне следующего года.
Как объяснил генеральный директор Alpine Cars Лоран Росси, своими последними выступлениями Окон укрепил веру команды в свои возможности.
«Мы горды сохранить Эстебана в семье Alpine, – цитирует его пресс-служба. – С 2020 года он прибавлял в уверенности, стабильно добивался результатов и помогал команде совершенствовать машину.
Несмотря на молодость, он уже очень опытен в Ф1 и демонстрирует прогресс как в плане зрелости. так и в способностях за рулем. Он является для нас полезным активом как сейчас, так и в свете грядущего перехода на новый регламент.
Мы уверены, что Эстебан поможет вывести команду и бренд на новый уровень и достичь долгосрочных целей».
В нынешнем чемпионате Окон уступает по заработанным очкам своему напарнику Фернандо Алонсо (12-13), но превосходит двукратного чемпиона мира в квалификациях (4-2).
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Состав Формулы 1 в 2022 году, подписанные контракты
|Команда
|Пилот (срок действия контракта; до конца какого года)
|Mercedes
|?
|?
|Red Bull
|Макс Ферстаппен (до 2023)
|?
|McLaren
|Даниэль Риккардо (до 2023)
|Ландо Норрис (до 2023*)
|Aston Martin
|Себастьян Феттель (до 2022*)
|Лэнс Стролл (до 2022*)
|Alpine
|Фернандо Алонсо (до 2022)
|Эстебан Окон (до 2024)
|Ferrari
|Шарль Леклер (до 2024)
|Карлос Сайнс (до 2022)
|AlphaTauri
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|?
|Alfa Romeo
|?
|?
|Haas
|Никита Мазепин (до 2022*)
|Мик Шумахер (до 2022*)
|Williams
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