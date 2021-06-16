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Формула 1 Новость

Alpine продлила контракт с Оконом до конца 2024 года

Автор:
, Ответственный редактор

Француз проведет в составе команды из Энстоуна три следующих сезона

Alpine продлила контракт с Оконом до конца 2024 года

Эстебан Окон начал выступления за Alpine (тогда носившую имя Renault) в 2020 году. Тогда же он финишировал вторым в Бахрейне, а в нынешнем сезоне заработал очки в четырех из состоявшихся гонок.

В среду Alpine объявила о заключении нового многолетнего соглашения с гонщиком – это уже 11-я вакансия, занятая в пелотоне следующего года. 

Как объяснил генеральный директор Alpine Cars Лоран Росси, своими последними выступлениями Окон укрепил веру команды в свои возможности. 

«Мы горды сохранить Эстебана в семье Alpine, – цитирует его пресс-служба. – С 2020 года он прибавлял в уверенности, стабильно добивался результатов и помогал команде совершенствовать машину. 

Несмотря на молодость, он уже очень опытен в Ф1 и демонстрирует прогресс как в плане зрелости. так и в способностях за рулем. Он является для нас полезным активом как сейчас, так и в свете грядущего перехода на новый регламент. 

Мы уверены, что Эстебан поможет вывести команду и бренд на новый уровень и достичь долгосрочных целей».

В нынешнем чемпионате Окон уступает по заработанным очкам своему напарнику Фернандо Алонсо (12-13), но превосходит двукратного чемпиона мира в квалификациях (4-2).

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Команда Пилот (срок действия контракта; до конца какого года)
Mercedes ?
?
Red Bull Netherlands Макс Ферстаппен (до 2023)
?
McLaren Australia Даниэль Риккардо (до 2023)
United Kingdom Ландо Норрис (до 2023*)
Aston Martin Germany Себастьян Феттель (до 2022*)
Canada Лэнс Стролл (до 2022*)
Alpine Spain Фернандо Алонсо (до 2022)
France Эстебан Окон (до 2024)
Ferrari Monaco Шарль Леклер (до 2024)
Spain Карлос Сайнс (до 2022)
AlphaTauri ?
?
Alfa Romeo ?
?
Haas Russian Federation Никита Мазепин (до 2022*)
Germany Мик Шумахер (до 2022*)
Williams ?
?
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