Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Шварцман проведет тренировку с Ferrari на Гран При США Следующая / Хэм: Это мой папа помогал де Врису попасть в Ф1
Формула 1 / Гран При Сингапура Новости

Alpine привезет в Сингапур новое днище

Команда рассчитывает как минимум быть четвертой по скорости

Автор:
, Редактор
Alpine привезет в Сингапур новое днище
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Гран При Италии сложился для команды Alpine неудачно. Фернандо Алонсо был вынужден сойти, а Эстебан Окон не смог финишировать выше 11-го места.

На следующем этапе в Сингапуре Alpine рассчитывает реабилитироваться. И спортивный директор команды Алан Пермейн рассказал как именно.

«В Италии этап стал для нас неудачным, нам не хватало скорости, – признался Пермейнт. – Уже в квалификации все пошло не так. Оба пилота допустили ошибки, но так бывает только если машина трудна в управлении.

В Сингапуре мы используем новые днища. Они обещают нам существенную прибавку в прижимной силе. Мы вернем себе ту скорость, которая была у нас на протяжении всего сезона, и это должно помочь, особенно на Гран При Японии. Гонка на трассе «Сузука» обещает быть очень веселой».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Билеты
Поделились
Комментарии
Шварцман проведет тренировку с Ferrari на Гран При США
Предыдущая новость

Шварцман проведет тренировку с Ferrari на Гран При США
Следующая новость

Хэм: Это мой папа помогал де Врису попасть в Ф1

Хэм: Это мой папа помогал де Врису попасть в Ф1
Больше от
Сергей Иванов
Хэм: Это мой папа помогал де Врису попасть в Ф1
Формула 1

Хэм: Это мой папа помогал де Врису попасть в Ф1

Шварцман проведет тренировку с Ferrari на Гран При США
Формула 1

Шварцман проведет тренировку с Ferrari на Гран При США

Браун о Сафнауэре: Сам виноват, что выглядит глупо
Формула 1

Браун о Сафнауэре: Сам виноват, что выглядит глупо

Alpine Больше от
Alpine
Алонсо нацелился провести 400 гонок в Формуле 1 Гран При Сингапура
Формула 1

Алонсо нацелился провести 400 гонок в Формуле 1

«Как в ускоренной перемотке». Вильнев рассказал о тестах машины Ф1
Формула 1

«Как в ускоренной перемотке». Вильнев рассказал о тестах машины Ф1

СМИ: Alpine пригласила на закрытые тесты четверых гонщиков
Формула 1

СМИ: Alpine пригласила на закрытые тесты четверых гонщиков

Самое важное:

Мнение: как Формуле 1 избежать фарса со стартовыми решетками
Формула 1 Формула 1

Мнение: как Формуле 1 избежать фарса со стартовыми решетками

Джонатан Нобл задумался об уроках недавнего Гран При и той ситуации, которая не нравится ни участникам чемпионата, ни его болельщикам

Бинотто признал необходимость перемен в Ferrari. Но с оговоркой
Формула 1 Формула 1

Бинотто признал необходимость перемен в Ferrari. Но с оговоркой

По словам руководителя Скудерии, команде нужно менять подход и процедуры, а вот кадровые перестановки по-прежнему не требуются

В Red Bull утратили интерес к Херте. Как минимум на 2023 год
Формула 1 Формула 1

В Red Bull утратили интерес к Херте. Как минимум на 2023 год

По словам Хельмута Марко, американца из IndyCar больше не рассматривают в качестве претендента на место в AlphaTauri

Алонсо нацелился провести 400 гонок в Формуле 1
Формула 1 Формула 1

Алонсо нацелился провести 400 гонок в Формуле 1

На предстоящем этапе в Сингапуре Фернандо станет единоличным лидером по числу стартов в Ф1. Но на этом, по собственным словам, он останавливаться не намерен

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.