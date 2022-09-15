Alpine привезет в Сингапур новое днище

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Гран При Италии сложился для команды Alpine неудачно. Фернандо Алонсо был вынужден сойти, а Эстебан Окон не смог финишировать выше 11-го места.

На следующем этапе в Сингапуре Alpine рассчитывает реабилитироваться. И спортивный директор команды Алан Пермейн рассказал как именно.

«В Италии этап стал для нас неудачным, нам не хватало скорости, – признался Пермейнт. – Уже в квалификации все пошло не так. Оба пилота допустили ошибки, но так бывает только если машина трудна в управлении.

В Сингапуре мы используем новые днища. Они обещают нам существенную прибавку в прижимной силе. Мы вернем себе ту скорость, которая была у нас на протяжении всего сезона, и это должно помочь, особенно на Гран При Японии. Гонка на трассе «Сузука» обещает быть очень веселой».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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