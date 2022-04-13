Alpine привезет в Имолу новое днище. Но только одно

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Болиды команд Формулы 1 до сих пор кардинально не обновлялись, если не считать экспериментов с разными крыльями. Так что первые существенные обновления ожидаются на следующем этапе, который пройдет в Имоле.

В Ferrari уже пообещали, что серьезных новинок от них ждать не стоит. А вот Alpine обновления планирует, рассказал спортивный директор команды Алан Пермейн.

«Мы приготовили хороший пакет обновлений к Имоле, – сказал Пермейн в подкасте F1 Nation. – У нас будет новое днище, но я думаю мы сможем поставить его только на одну машину. На самом деле мы изначально планировали его для этапа в Майами, но успеваем сделать раньше.

Вообще у нас получилась машина, скорость которой сильно зависит от трассы. В Бахрейне мы были медленными, а в Мельбурне оказались быстры. Я не думаю, что Имола для нас чем-то хуже Мельбурна».