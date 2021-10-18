Alpine пригласила Квята на дождевые тесты
Российский гонщик принял участие в испытаниях промежуточной резины в спецификации 2022 года
В нынешнем сезоне тест-пилот Alpine Даниил Квят уже несколько раз получал возможность поработать за рулем. На этот раз россиянин принял участие в заездах на трассе «Поль Рикар».
Она имеет систему искусственного полива, потому была выбрана компанией Pirelli для изучения работы промежуточных шин. До обеда Даниил успел проехать 53 круга на машине Renault RS18 трехлетней давности, подвеска которой была переделана для симуляции характеристик шасси будущего сезона.
По словам Pirelli, Квят проведет весь тестовый день на промежуточных шинах. Заезды россиянина проходят в рамках утвержденного графика подготовки к чемпионату-2022, который позволит всем командам Ф1 получить опыт работы с низкопрофильной резиной.
Читайте также:
Предыдущая новость
Экс-моторист Renault F1 Таффен перешел в ORECA
Следующая новость
Глава Ф1 прозрачно намекнул, что спринтам – быть