Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Хэмилтон: Уход Росберга меня не разочаровал Следующая / Mercedes грозит соперникам протестами в Баку
Формула 1 Новости

Alpine предложила Окону новый контракт

Автор:
, редактор
Соавтор:
Роберто Кинкеро

Скорее всего, Эстебан останется напарником Алонсо в следующем году

Alpine предложила Окону новый контракт

Эстебан Окон вернулся в Формулу 1 в прошлом сезоне после годичной паузы. В сезоне-2020 француз явно уступал своему напарнику по Renault Даниэлю Риккардо. Ходили слухи, что когда его контракт истечет в конце 2021 года, Окона могут заменить на Пьера Гасли. 

Однако нынешний чемпионат Эстебан начал успешно: он ведет со счетом 3-1 в квалификационных дуэлях с Фернандо Алонсо и обходит его по очкам (10-5). На фоне таких выступлений, Alpine приготовилась продлить контракт с пилотом еще на два года.

Как стало известно итальянской редакции Motorsport, команда уже предложила договор пилоту. Подписи пока не проставлены, однако источники считают, что вероятность заключения сделки весьма высока.

В этом году лучшим результатом Окона пока является седьмое место на Гран При Португалии. Его лучший результат в карьере – второе место на прошлогоднем Гран При Сахира.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Хэмилтон: Уход Росберга меня не разочаровал

Предыдущая новость

Хэмилтон: Уход Росберга меня не разочаровал

Следующая новость

Mercedes грозит соперникам протестами в Баку

Mercedes грозит соперникам протестами в Баку
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Эстебан Окон
Команды Alpine
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Пилоты Ferrari – на двух первых строчках во второй тренировке в Монако. Хэмилтон и Ферстаппен отстали на 0,4 с

22мин
2
Формула 1

Mercedes грозит соперникам протестами в Баку

3
Формула 1

Перес быстрее всех на первой тренировке в Монако, Мазепин опередил Шумахера

4
Формула 1

Alpine предложила Окону новый контракт

5
Формула 1

Хэмилтон: Уход Росберга меня не разочаровал

Самое важное:
Пилоты Ferrari – на двух первых строчках во второй тренировке в Монако. Хэмилтон и Ферстаппен отстали на 0,4 с
Формула 1

Пилоты Ferrari – на двух первых строчках во второй тренировке в Монако. Хэмилтон и Ферстаппен отстали на 0,4 с

22мин
Босс Alpine: Даже не рассматриваем Гасли
Формула 1

Босс Alpine: Даже не рассматриваем Гасли

28мин
Mercedes грозит соперникам протестами в Баку
Формула 1

Mercedes грозит соперникам протестами в Баку

Alpine предложила Окону новый контракт
Формула 1

Alpine предложила Окону новый контракт

Хэмилтон: Уход Росберга меня не разочаровал
Формула 1

Хэмилтон: Уход Росберга меня не разочаровал

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Босс Alpine: Даже не рассматриваем Гасли
Формула 1

Босс Alpine: Даже не рассматриваем Гасли

Хэмилтон: Уход Росберга меня не разочаровал
Формула 1

Хэмилтон: Уход Росберга меня не разочаровал

Ферстаппен: Мы с Хэмилтоном оба избегаем аварий
Формула 1

Ферстаппен: Мы с Хэмилтоном оба избегаем аварий

Эстебан Окон Больше от
Эстебан Окон
Окону пришлось объяснять слова про боязнь Мазепина
Формула 1

Окону пришлось объяснять слова про боязнь Мазепина

Окон признался, что боится Мазепина
Формула 1

Окон признался, что боится Мазепина

Алонсо опять поменяли выхлоп. Если так пойдет и дальше, за сезон Фернандо потеряет 105 позиций на стартовой решетке Гран При Испании
Формула 1

Алонсо опять поменяли выхлоп. Если так пойдет и дальше, за сезон Фернандо потеряет 105 позиций на стартовой решетке

Alpine Больше от
Alpine
Alpine переделает рулевой усилитель из-за Алонсо
Формула 1

Alpine переделает рулевой усилитель из-за Алонсо

«Словно и не было перерыва». Квят рассказал о тестах Alpine F1
Формула 1

«Словно и не было перерыва». Квят рассказал о тестах Alpine F1

Фото: новый шлем Квята для тестов с Alpine
Формула 1

Фото: новый шлем Квята для тестов с Alpine

Самое читаемое Сегодня

Пилоты Ferrari – на двух первых строчках во второй тренировке в Монако. Хэмилтон и Ферстаппен отстали на 0,4 с
Формула 1 Формула 1

Пилоты Ferrari – на двух первых строчках во второй тренировке в Монако. Хэмилтон и Ферстаппен отстали на 0,4 с

Mercedes грозит соперникам протестами в Баку
Формула 1 Формула 1

Mercedes грозит соперникам протестами в Баку

Слухи: экс-главный моторист Mercedes все-таки перейдет в Red Bull
Формула 1 Формула 1

Слухи: экс-главный моторист Mercedes все-таки перейдет в Red Bull

Перес быстрее всех на первой тренировке в Монако, Мазепин опередил Шумахера
Формула 1 Формула 1

Перес быстрее всех на первой тренировке в Монако, Мазепин опередил Шумахера

Босс Alpine: Даже не рассматриваем Гасли
Формула 1 Формула 1

Босс Alpine: Даже не рассматриваем Гасли

«Я Льюису проиграл». Феттель отказался давать советы Ферстаппену
Формула 1 Формула 1

«Я Льюису проиграл». Феттель отказался давать советы Ферстаппену

Хэмилтон: Уход Росберга меня не разочаровал
Формула 1 Формула 1

Хэмилтон: Уход Росберга меня не разочаровал

Шварцман: Я знаю, что не собрал круг
Формула 2 Формула 2

Шварцман: Я знаю, что не собрал круг

Самое важное:

Пилоты Ferrari – на двух первых строчках во второй тренировке в Монако. Хэмилтон и Ферстаппен отстали на 0,4 с
Формула 1 Формула 1

Пилоты Ferrari – на двух первых строчках во второй тренировке в Монако. Хэмилтон и Ферстаппен отстали на 0,4 с

Босс Alpine: Даже не рассматриваем Гасли
Формула 1 Формула 1

Босс Alpine: Даже не рассматриваем Гасли

Mercedes грозит соперникам протестами в Баку
Формула 1 Формула 1

Mercedes грозит соперникам протестами в Баку

Alpine предложила Окону новый контракт
Формула 1 Формула 1

Alpine предложила Окону новый контракт

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.