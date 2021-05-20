Alpine предложила Окону новый контракт

Эстебан Окон вернулся в Формулу 1 в прошлом сезоне после годичной паузы. В сезоне-2020 француз явно уступал своему напарнику по Renault Даниэлю Риккардо. Ходили слухи, что когда его контракт истечет в конце 2021 года, Окона могут заменить на Пьера Гасли.

Однако нынешний чемпионат Эстебан начал успешно: он ведет со счетом 3-1 в квалификационных дуэлях с Фернандо Алонсо и обходит его по очкам (10-5). На фоне таких выступлений, Alpine приготовилась продлить контракт с пилотом еще на два года.

Как стало известно итальянской редакции Motorsport, команда уже предложила договор пилоту. Подписи пока не проставлены, однако источники считают, что вероятность заключения сделки весьма высока.

В этом году лучшим результатом Окона пока является седьмое место на Гран При Португалии. Его лучший результат в карьере – второе место на прошлогоднем Гран При Сахира.