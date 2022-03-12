Alpine предложила McLaren одолжить Пиастри

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Команда Alpine официально заявила, что готова предоставить McLaren своего резервного гонщика Оскара Пиастри на Гран При Бахрейна. В сообщении при этом подчеркивается, что речь идет об исключительном случае, и Пиастри не перестает быть пилотом французской команды.

Пиастри мог бы заменить Даниэля Риккардо на Гран При Бахрейна. Накануне тестов, Риккардо почувствовал себя плохо и пропустил сначала первый, затем и второй день. Он несколько раз сдавал анализ на коронавирус, и до вечера второго дня все тесты были отрицательными. Однако вчера вечером коронавирус все же подтвердился.

При этом Риккардо еще в четверг начал чувствовать себя все лучше и лучше. В пятницу команда говорила, что если тенденция сохранится, и коронавирус не подтвердится, Риккардо может сесть за руль уже сегодня. После того, как диагноз был поставлен, в McLaren сообщили, что Риккардо наверняка поправится к следующему уик-энду.

Ранее сегодня глава McLaren Андреас Зайдль говорил, что в случае отсутствия Риккардо на Гран При Бахрейна, у его команды есть возможность привлечь пилотов Mercedes из Формулы Е Стоффеля Вандорна или Ника де Вриса, а также собственного резервиста Пола ди Ресту.

Оскар Пиастри знаменит в первую очередь тем, что три года подряд последовательно выигрывал чемпионаты Formula Renault, Формулу 3 и Формулу 2, но несмотря на такие потрясающие успехи так и не смог найти место в основном составе формулы 1 на 2022 год.