Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / «Он вовсе не был быстрее». Штайнер ответил на обвинения Шумахера Следующая / Вольф предсказал сложную гонку для пилотов Mercedes
Формула 1 / Гран При Австрии Новость

Alpine поставила Алонсо новый мотор после проблем в спринте

Так как испанец все равно должен был стартовать 19-м, команда решила добавить в бочку дегтя ложечку меда

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Alpine поставила Алонсо новый мотор после проблем в спринте
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Отказ электросистемы не позволил Фернандо Алонсо стартовать в субботнем спринте – двукратный чемпион занимал на решетке восьмое место, но не сумел начать даже прогревочный круг. Попутки запустить мотор на его машине так и не принесли успеха. 

Читайте также:

После этого испанец должен был начинать главную гонку 19-м и предпоследним. Поскольку все соперники и так были впереди, Alpine решила заменить своему гонщику силовую установку. Это тактическое решение, которое позволит избежать наказания за замену в дальнейшем по ходу чемпионата. 

Этот двигатель стал для испанца уже пятым со старта сезона – четвертый он получил еще на домашнем этапе в Испании, где уже стартовал из хвоста решетки. Регламент позволяет без штрафа использовать всего три двигателя в течение сезона.

Так как ранее мотор уже заменили Валттери Боттасу, который закончил спринт десятым, Алонсо должен был пропустить финна на решетке – однако команда Alfa Romeo решила заменить своему пилоту спецификацию заднего крыла, так что тот будет стартовать с пит-лейна, а Алонсо останется 19-м. 

Поделились
Комментарии
«Он вовсе не был быстрее». Штайнер ответил на обвинения Шумахера
Предыдущая новость

«Он вовсе не был быстрее». Штайнер ответил на обвинения Шумахера
Следующая новость

Вольф предсказал сложную гонку для пилотов Mercedes

Вольф предсказал сложную гонку для пилотов Mercedes
Люк Смит Больше от
Люк Смит
«Тупая шутка». Гонщиков Ф1 не устроил подход судей к контролю границ трассы Гран При Австрии
Формула 1

«Тупая шутка». Гонщиков Ф1 не устроил подход судей к контролю границ трассы

«Он вовсе не был быстрее». Штайнер ответил на обвинения Шумахера Гран При Австрии
Формула 1

«Он вовсе не был быстрее». Штайнер ответил на обвинения Шумахера

Магнуссен удивился: Haas не обновляет машину, а едет быстро Гран При Австрии
Формула 1

Магнуссен удивился: Haas не обновляет машину, а едет быстро

Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Вибрации и лишний пит-стоп лишили Алонсо шестого места на финише Гран При Австрии
Формула 1

Вибрации и лишний пит-стоп лишили Алонсо шестого места на финише

Алонсо рассказал, что помешало ему стартовать в спринте Гран При Австрии
Формула 1

Алонсо рассказал, что помешало ему стартовать в спринте

Работа судей в Сильверстоуне не удовлетворила Алонсо
Формула 1

Работа судей в Сильверстоуне не удовлетворила Алонсо

Alpine Больше от
Alpine
На экс-владельцев команды Виталия Петрова в Ф1 завели уголовное дело
Формула 1

На экс-владельцев команды Виталия Петрова в Ф1 завели уголовное дело

Судейский штраф лишил Алонсо седьмого места в Монреале Гран При Канады
Формула 1

Судейский штраф лишил Алонсо седьмого места в Монреале

«Хорошо, что избежали схода». Алонсо рассказал о проблемах с мотором Гран При Канады
Формула 1

«Хорошо, что избежали схода». Алонсо рассказал о проблемах с мотором

Самое важное:

Что мировые СМИ написали про Гран При Австрии
Формула 1 Формула 1

Что мировые СМИ написали про Гран При Австрии

Экклстоуна обвинили в мошенничестве на 400 миллионов
Формула 1 Формула 1

Экклстоуна обвинили в мошенничестве на 400 миллионов

Технический анализ: как три топ-команды Ф1 подошли к одной задаче
Формула 1 Формула 1

Технический анализ: как три топ-команды Ф1 подошли к одной задаче

Сайнс пожурил австрийских судей за медлительность
Формула 1 Формула 1

Сайнс пожурил австрийских судей за медлительность

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.