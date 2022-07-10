Alpine поставила Алонсо новый мотор после проблем в спринте

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Отказ электросистемы не позволил Фернандо Алонсо стартовать в субботнем спринте – двукратный чемпион занимал на решетке восьмое место, но не сумел начать даже прогревочный круг. Попутки запустить мотор на его машине так и не принесли успеха.

После этого испанец должен был начинать главную гонку 19-м и предпоследним. Поскольку все соперники и так были впереди, Alpine решила заменить своему гонщику силовую установку. Это тактическое решение, которое позволит избежать наказания за замену в дальнейшем по ходу чемпионата.

Этот двигатель стал для испанца уже пятым со старта сезона – четвертый он получил еще на домашнем этапе в Испании, где уже стартовал из хвоста решетки. Регламент позволяет без штрафа использовать всего три двигателя в течение сезона.

Так как ранее мотор уже заменили Валттери Боттасу, который закончил спринт десятым, Алонсо должен был пропустить финна на решетке – однако команда Alfa Romeo решила заменить своему пилоту спецификацию заднего крыла, так что тот будет стартовать с пит-лейна, а Алонсо останется 19-м.