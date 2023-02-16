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Alpine последней в Ф1 представила машину 2023 года. Даже две

Французская команда закрыла цикл презентаций – для показа своей новинки A523 там выбрали Лондон

Александр Кабановский
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Alpine последней в Ф1 представила машину 2023 года. Даже две
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Год назад Alpine сбила с толку поклонников Ф1, одновременно показав машину в двух местах в двух совершенно разных ливреях – синей и розовой. В этот раз шасси с обеими вариантами окраски были рядом на сцене.

Одна ливрея вновь выполнена в фирменных цветах национального флага, другая – в спонсорских розовых BWT. Часть кузовных панелей по последней моде оставлена вовсе неокрашенными. 

Глава команды Отмар Сафнауэр не стал раскрывать, какая раскраска будет использоваться в каких гонках, но отметил, что «мы начнем с розовой и будем использовать ее в нескольких гонках по ходу сезона, но синюю вы будете видеть чаще».

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В начале недели машину заметили на обкатке в Сильверстоуне. По шпионским фото слало понятно, что ее цвета и обводы в значительной степени напоминают прошлогодние.   

Технический директор Мэтт Харман рассказал, что A523 получила толкатели вместо тянущих рычагов в задней подвеске. По его словам, это позволило облегчить машину, оптимизировать протекание воздушных потоков, а также облегчить работу механиков. 

Кроме того, по его словам, агрессивная работа над снижением веса принесла плоды – у Alpine будет возможность размещать балласт в нужных местах шасси, так как есть запас до минимальной планки в 798 кг.

Наконец, капот двигателя визуально стал более массивным что может говорить о внимании системам охлаждения. 

Эстебан Окон, Пьер Гасли, Alpine

Эстебан Окон, Пьер Гасли, Alpine

Фото: Alpine

Минувший сезон коллектив из Энстоуна завершил на четвертой стройке Кубка конструкторов, в непростой борьбе опередив McLaren. Однако, в отличие от 2021-го, когда Эстебана Окона выиграл венгерский Гран При, на этот раз ни самому французу, ни Фернандо Алонсо не удалось завоевать ни одного призового кубка. 

Кроме того, A522 отличалась скверной надежностью – в команде осознанно сделали ставку на повышение мощности до начала заморозки моторов, но за это пришлось заплатить несколькими обидными сходами. По слухам, зимой инженерам из Вири-Шатийона удалось разобраться с проблемами.

Впервые с начала 80-х выступать за Alpine / Renault будут два француза – новым напарником Окона стал перешедший из AlphaTauri Пьер Гасли. На пути к Ф1 они сначала были друзьями, но потом всерьез разругались. Сейчас оба утверждают, что давно оставили эту историю в прошлом. 

Alpine A523

Alpine A523

Фото: Alpine

Говоря о задачах на 2023-й, Отмар Сафнауэр отметил: «Мы должны сделать еще один шаг к победе в чемпионате – это наша цель по истечение 100 гонок. 

Отсчет стартовал в начале 2022-го, так что впереди у нас еще 80 Гран При. Нам нужно продолжать движение вперед и [в предстоящем сезоне] быть ближе к третьему месту, чем к пятому.

Даже если мы останемся четвертыми, все равно необходимо прогрессировать».

Глава концерна Renault Лука де Мео добавил, что «будет рад, если Пьер и Эстебан пару-тройку раз по ходу сезона поднимутся на подиум». Он также подтвердил, что гоночная программа бренда в Ф1 остается многолетней. 

Резервным пилотом Alpine в новом сезоне будет австралиец Джек Дуэн, которого ждут выступления в Ф2. Кроме того, София Флерш стала гонщицей Академии Alpine и выйдет на старт в Ф3.

В завершение церемонии в качестве посла бренда был представлен знаменитый футболист, чемпион мира и победитель Лиги чемпионов Зинедин Зидан. 

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