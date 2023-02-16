Alpine последней в Ф1 представила машину 2023 года. Даже две
Французская команда закрыла цикл презентаций – для показа своей новинки A523 там выбрали Лондон
Год назад Alpine сбила с толку поклонников Ф1, одновременно показав машину в двух местах в двух совершенно разных ливреях – синей и розовой. В этот раз шасси с обеими вариантами окраски были рядом на сцене.
Одна ливрея вновь выполнена в фирменных цветах национального флага, другая – в спонсорских розовых BWT. Часть кузовных панелей по последней моде оставлена вовсе неокрашенными.
Глава команды Отмар Сафнауэр не стал раскрывать, какая раскраска будет использоваться в каких гонках, но отметил, что «мы начнем с розовой и будем использовать ее в нескольких гонках по ходу сезона, но синюю вы будете видеть чаще».
Alpine A523, два варианта ливреи
В начале недели машину заметили на обкатке в Сильверстоуне. По шпионским фото слало понятно, что ее цвета и обводы в значительной степени напоминают прошлогодние.
Технический директор Мэтт Харман рассказал, что A523 получила толкатели вместо тянущих рычагов в задней подвеске. По его словам, это позволило облегчить машину, оптимизировать протекание воздушных потоков, а также облегчить работу механиков.
Кроме того, по его словам, агрессивная работа над снижением веса принесла плоды – у Alpine будет возможность размещать балласт в нужных местах шасси, так как есть запас до минимальной планки в 798 кг.
Наконец, капот двигателя визуально стал более массивным что может говорить о внимании системам охлаждения.
Эстебан Окон, Пьер Гасли, Alpine
Фото: Alpine
Минувший сезон коллектив из Энстоуна завершил на четвертой стройке Кубка конструкторов, в непростой борьбе опередив McLaren. Однако, в отличие от 2021-го, когда Эстебана Окона выиграл венгерский Гран При, на этот раз ни самому французу, ни Фернандо Алонсо не удалось завоевать ни одного призового кубка.
Кроме того, A522 отличалась скверной надежностью – в команде осознанно сделали ставку на повышение мощности до начала заморозки моторов, но за это пришлось заплатить несколькими обидными сходами. По слухам, зимой инженерам из Вири-Шатийона удалось разобраться с проблемами.
Впервые с начала 80-х выступать за Alpine / Renault будут два француза – новым напарником Окона стал перешедший из AlphaTauri Пьер Гасли. На пути к Ф1 они сначала были друзьями, но потом всерьез разругались. Сейчас оба утверждают, что давно оставили эту историю в прошлом.
Alpine A523
Фото: Alpine
Говоря о задачах на 2023-й, Отмар Сафнауэр отметил: «Мы должны сделать еще один шаг к победе в чемпионате – это наша цель по истечение 100 гонок.
Отсчет стартовал в начале 2022-го, так что впереди у нас еще 80 Гран При. Нам нужно продолжать движение вперед и [в предстоящем сезоне] быть ближе к третьему месту, чем к пятому.
Даже если мы останемся четвертыми, все равно необходимо прогрессировать».
Глава концерна Renault Лука де Мео добавил, что «будет рад, если Пьер и Эстебан пару-тройку раз по ходу сезона поднимутся на подиум». Он также подтвердил, что гоночная программа бренда в Ф1 остается многолетней.
Резервным пилотом Alpine в новом сезоне будет австралиец Джек Дуэн, которого ждут выступления в Ф2. Кроме того, София Флерш стала гонщицей Академии Alpine и выйдет на старт в Ф3.
В завершение церемонии в качестве посла бренда был представлен знаменитый футболист, чемпион мира и победитель Лиги чемпионов Зинедин Зидан.
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