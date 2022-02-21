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Формула 1 / Презентация Alpine Новость

Alpine последней в Ф1 показала машину 2022 года. Она наполовину розовая

Команда начинает сезон с новым руководителем и новым титульным спонсором

Alpine последней в Ф1 показала машину 2022 года. Она наполовину розовая
Александр Кабановский
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За два дня до старта тестов Alpine F1 представила свой новый автомобиль A522, на котором в новом сезоне Ф1 будут выступать Фернандо Алонсо и Эстебан Окон. 

По сравнению с прошлым годом ливрея машины радикально поменялась, став в значительной степени розовой – это следствие появления нового титульного спонсора BWT, который прежде поддерживал Racing Point / Aston Martin. Новый цвет затронул понтоны и оба крыла, остальная часть машины осталась темно-синей.  

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Alpine A522

Alpine A522

Фото: Alpine

При этом команда подготовила и вторую ливрею – почти полностью розовую. Ее представили публике на Елисейских полях в Париже. Команда сообщила, что этот вариант будет использован на двух первых Гран При сезона, в Бахрейне и Саудовской Аравии. 

 

«У нас серьезные амбиции, – сказал глава компании Alpine Лоран Росси. – По итогам прошлого года самое меньшее, на что мы должны нацеливаться – это пятое место в Кубке конструкторов.

Пока мы достигаем своих целей и довольны прогрессом, но должны оставаться реалистами, так как в этом году все перемешалось. Мы не узнаем своей реальной силы, пока не выйдем на трассу.

В то же время, важно помнить: решающим является не место на старте, а место на финише. Нам надо продолжать прибавлять, стремясь к безупречности операционных действий и прогрессу по ходу сезона».

Минувший сезон Alpine завершила пятой в Кубке конструкторов, повторив результат Renault в 2020 году. Однако у команды было лишь две по-настоящему успешных гонки: в Венгрии, где хаос на старте принес Окону победу, и в Катаре – там Алонсо поднялся на подиум.  

Alpine A522

Alpine A522

Фото: Alpine

Вторым важным обновлением стали перестановки в руководстве – за последний год Энстоун покинули Сириль Абитбуль и Марцин Будковски, с поста советника ушел Ален Прост. Надежды, которые были связаны с опытным менеджером из MotoGP Давиде Бривио, не оправдались. В итоге руководителем Apline стал Отмар Сафнауэр – как и BWT, прежде он сотрудничал с Aston Martin.

«Я твердо верю в страсть, командную работу и уважение к каждому сотруднику, – отметил американский специалист. – Мы должны испытывать интерес к работе, в чем бы она ни состояла. 

Для команды высокого уровня ключом к успеху всегда являлась совместная работа. Мы контролируем то, что можем контролировать, получаем удовольствие от своего пути и от гонок – потому что занимаемся именно этим. 

Каждый из нас является гонщиком, от того нам так нравится работать в Ф1. Я знаю, что эта страсть и эта командная работа принесут нам успех».

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При этом состав пилотов команды остался прежним – двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо станет после ухода Кими Райкконена самым старшим в пелотоне, победитель прошлогоднего Гран При Венгрии Эстебан Окон должен в новом чемпионате провести свою 100-ю гонку Ф1.

Фернандо Алонсо, Эстебан Окон, Оскар Пиастри, Alpine

Фернандо Алонсо, Эстебан Окон, Оскар Пиастри, Alpine

Фото: Alpine

Резервным гонщиком вместо Даниила Квята стал чемпион Формулы 2 Оскар Пиастри. 

Alpine продолжит использовать силовые установки Renault, которые в 2022 году должны стать гораздо конкурентоспособнее. 

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Теперь для полной готовности к новому сезону Ф1 лишь Alfa Romeo осталось показать ливрею своей машины – но это случится уже после завершения первой серии тестов, которую команда проведет в камуфляжной раскраске. 

Презентации команд Формулы 1 в 2022 году

Дата

 Команда Индекс машины
4 февраля Haas VF-22
9 февраля Red Bull RB18
10 февраля Aston Martin AMR22
11 февраля McLaren MCL36
14 февраля AlphaTauri AT03
15 февраля Williams FW44
17 февраля Ferrari F1-75
18 февраля Mercedes W13
21 февраля Alpine A522
27 февраля Alfa Romeo C42

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