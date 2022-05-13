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На Гран При Майами Фернандо Алонсо потерял после финиша девятое место из-за пятисекундного штрафа за срезку поворота незадолго до клетчатого флага. Испанский гонщик не выиграл позицию, но судьи сочли, что он получил преимущество во времени.

После выезда за пределы трассы Алонсо дважды сбрасывал скорость на прямой, чтобы вернуть любое выигрыш во времени, который мог незаконно получить – однако судей это не устроило, и двукратного чемпиона все равно обвинили в получении «долговременного преимущества».

В итоге гонщик переместился в протоколе на 11-ю строчку.

Глава Alpine Отмар Сафнауэр счет такую ситуацию несправедливой. И хотя команда не станет оспаривать наказание, она все же рассчитывает получить от FIA разъяснения.

«Нам стоит поговорить на следующем Гран При, – сказал он. – Тут нужна ясность. Мы хотим понимать, когда требуется вернуть больше времени».

В опубликованных перед стартом сезона указаниях руководителя гонок Нильса Виттиха сказано: «Выехав за пределы трассы, гонщик имеет право вернуться, но лишь сделав это безопасно и не получив долговременного преимущества. В компетенцию руководителя гонок входит определение того, компенсировал ли пилот время, выигранное вне пределов трассы».

Отмар Сафнауэр, руководитель Alpine F1 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

По мнению Сафнауэра, в пылу гонки сложно в точности определить, оказалась ли компенсация соразмерной. Потому FIA должна как-то сообщать команде, что удовлетворена ее действиями.

«Если ты обгоняешь кого-то вне трассы, тот тут все просто: надо вернуть позицию, – объяснил Сафнауэр. – Но в такой ситуации [как у Алонсо в Майами], когда соперники изначально были позади, нам требуется некая обратная связь. А уж наказывать его после финиша я считаю категорически несправедливым.

Эти парни [Мик Шумахер и Себастьян Феттель] как были позади, так и остались. На что же его штрафовать?

Он чуть отыграл, и тут же чуть сбросил. Стоит ли ему добавлять пять секунд, что он, может быть, отыграл за счет этого две, три или четыре десятых?».

Глава Alpine добавил, что впереди Гран При Монако, где будет множество случаев срезки шиканы после тоннеля. И теперь все пилоты оказались под угрозой штрафов.

«Такие срезки происходят постоянно, – объяснил он. – Никто не делает этого намеренно. Ты просто атакуешь изо всех сил, а под конец гонки шины уже сдают, как и тормоза.

Даже Фернандо, двукратный чемпион мира, порой ошибается. Но он вернул время. И когда ты стараешься изо всех сил, а потом получаешь такой штраф – это неправильно, как по мне.

Мик Шумахер влетел в Феттеля, когда они сражались за очки. И какой же штраф дали тому или другому? То-то и оно, что никакой…»