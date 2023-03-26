Alpine попробовала списать штрафные баллы Гасли, но ей не дали

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Пьер Гасли на протяжении двух ближайших месяцев сохраняет риск стать первым в истории Ф1 гонщиком, который будет отстранен от выступлений за достижение отметки в 12 штрафных баллов. Француз уже набрал десять за различные нарушения в прошлом сезоне – и теперь любой новый проступок может иметь для него печальные последствия.

В этом сезоне FIA пересмотрела подход к начислению баллов, решив давать их только за эпизоды, которые представляют опасность.

После этого в Alpine попробовали начать дискуссию о том, что и прежние штрафы было бы полезно рассмотреть через эту призму.

«Тут есть два момента, – рассказал Motorsport.com глава команды Отмар Сафнауэр. – Один связан с тем, за что давать гонщикам баллы. Мне кажется, неправильно начислять их за нарушение границ трассы – а вот опасное вождение обязательно надо наказывать, в этом весь смысл идеи.

Мне кажется, в какой-то момент они зашли слишком далеко: штрафовали за белую линию, за действия позади машины безопасности, в которых не было ничего опасного. Так что здесь я согласен с новым подходом FIA.

Второй вопрос – можно ли распространить такой подход на прежние события? Я считаю, что да – просто потому, что так будет честно.

Всем нам полезно иногда признавать допущенные ошибки. Исправляя их, стоит смотреть не только вперед, но и назад».

Такую позицию Сафнауэр изложил на недавнем заседании Комиссии Ф1 – предложив списать гонщикам те баллы, что были начислены за несерьезные проступки.

Некоторые соперники Alpine поддержали эту идею, однако набрать необходимое для принятия решения число голосов не удалось.

Отмар рассказал: «Мы оказались в меньшинстве. Нас поддержали только три или четыре команды. Никто не сказал этого прямо, но некоторые выступили против только потому, что надеются на наши потенциальные проблемы».

По славам Сафнауэра, надежд на то, что мнение Комиссии Ф1 по вопросу отмены баллов изменится в ближайшее время, почти нет.

Сам Гасли на вопрос Motorsport.com о том, как он относится к новому подходу FIA, ответил по ходу уик-энда в Джидде: «Вообще ничего не стану говорить. Считайте, что таков мой ответ. Не хочется ничего комментировать».

Пьер сохранит десять штрафных баллов на протяжении четырех ближайших Гран При – первые из них сгорят только 22 мая, в понедельник после гонки в Имоле.