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Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Новости

Alpine пообещала своим пилотам регулярное попадание в Q3

В команде подтвердили, что на тестах ни разу не переводили мотор с квалификационный режим

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Alpine пообещала своим пилотам регулярное попадание в Q3
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На тестах в Барселоне команда Alpine запомнилась не скоростью, а тем, что провела все дни без DRS и закончила выступление после возгорания болида под управлением Фернандо Алонсо.

В Бахрейне все сложилось существенно успешнее: DRS работала, удалось проехать много кругов, а главное за Алонсо осталось четвертое лучшее время круга за все три дня.

При этом спортивный директор Alpine Алан Пермейн признал, что даже на быстрых кругах пилоты не ездили в квалификационном режиме силовой установки.

«Фернандо пока не всем доволен, – сказал Пермейн. – Он всегда хочет быть быстрее, а пока мы не избавились от проблем с машиной. Но он определенно более доволен шасси, чем в Барселоне. Он в основном ездил с полным баком. А когда получил новые шины с составом С3, то сказал «Воу, это быстрая машина!». Но даже тогда он ездил не в квалификационном режиме.

Так что нам есть, куда прибавить. Но когда приближаешься к пределу, там возникают новые проблемы. В целом, я не хочу обнадеживать наших пилотов и обещать им борьбу за поулы, но думаю на попадание в финал квалификации они рассчитывать могут. Конечно, по тестам судить о скорости нельзя, но я думаю мы можем быть довольны тем, что у нас получилось».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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