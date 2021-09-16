Alpine пообещала прибавить в Сочи

Гран При Италии стал для Alpine одним из худших за последнее время по числу набранных очков. Исполнительный директор команды Марчин Будковски признал, что трасса в Монце не подходит болидам Alpine и предположил, что Гран При России сложится для Фернандо Алонсо и Эстебана Окона лучше.

«Этап в Сочи будет лучше для нас. Не идеально, но лучше, – сказал Будковски Motorsport.com. – Мы должны вернуться на прежний уровень боеспособности, то есть попадать в топ-10 в квалификации и набирать побольше очков.

Учитывая наши места на старте [в Монце], закончить обеими машинами в очках это достойный результат. Мы знали, что будем страдать на этой трассе, так как наша машина плохо к ней подходит. Так что взять пять очков при том, что AlphaTauri не взяла ничего, это достойно.

Уик-энд получился событийным, так что мы порадовались, что обе машины добрались до финиша».

Фернандо Алонсо в Монце стал восьмым, финишировав вслед за Лэнсом Строллом. Будковски предположил, что канадец добился этого нарушением правил:

«Мы думали, что догоним Стролла, но он оказался быстроват. Мы приближались к нему перед виртуальным сейфти-каром, но кажется, под ним или прямо перед ним Стролл сумел найти свою выгоду. Фернандо сообщал, что Стролл не сбросил скорость под двойными желтыми флагами. Так что после завершения режима VSC его отрыв вырос вдвое, что не кажется мне справедливым».