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Формула 1 Новости

Alpine пообещала дополнительно нанять 75 инженеров

Команда считает, что отсутствие успехов может объясняться недостатком ключевых кадров

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Alpine пообещала дополнительно нанять 75 инженеров
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Команда Renault в Формуле 1, которая сейчас называется Alpine, вернула заводской статус в 2016 году, однако с тех пор так и не смогла пробиться в число лидеров, которые ведут борьбу за титул. В некотором смысле Alpine можно даже назвать аутсайдером среди команд, за которыми стоит прямая поддержка крупных автоконцернов.

Однако пришедший в 2022 году на роль руководителя Отмар Сайнауэр пообещал исправить эту ситуацию. В частности, увеличить штат сотрудников. Это достаточно необычная практика, так как сейчас, в условиях сокращения бюджетов, другие команды, напротив, вынуждены проводить сокращения.

«Мы все еще расширяемся, – цитирует Сафнауэра издание The Race. – Сейчас у нас работают 850 сотрудников. И еще 75 мы собираемся нанять в ближайшее время. Если мы хотим сражаться с большими командами, то и число сотрудников у нас должно быть большим. Мы уже успешно переманили к себе многих специалистов и это дает результаты. Думаю, вы скоро увидите, как мы прибавим.

У нас теперь отличная инфраструктура, в частности своя современная аэротруба. Но ранее были области, в которых другие команды обладали большим знанием. И нам нужно просто нанять специалистов в этих вопросах. Вот их то мы и ищем».

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