Alpine поменяла мотор на машине Алонсо

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Как объяснили в Alpine, замена была осуществлена в преддверии уик-энда в Джидде из соображений предосторожности. Она коснулась только блока внутреннего сгорания – во время обследования после первого этапа механики нашли признаки потенциальных проблем, и команда решила исключить риск.

«После Гран При Бахрейна мы обнаружили негерметичность в силовой установке машины Фернандо, – гласит сообщение команды. – В качества меры предосторожности блок внутреннего сгорания был заменен, а тот, что использовался в Бахрейне, отправили на базу в Вири для детального обследования».

Такое развитие событий не приведет к штрафу – так как пока это не превышение числа элементов, отведенных на сезон. Но вот если поврежденный двигатель не получится вернуть в строй, это может стать причиной наказания в будущем.

«Мы планируем использовать мотор [из Бахрейна] позже по ходу сезона, – объяснили в Alpine. – Фернандо не получит наказания в этот уик-энд, а мотор машины Эстебана [Окона] не имеет никаких повреждений».

Так как любые доработки силовых установок после старта сезона запрещены, более ранний переход на новый двигатель не имеет для команды и пилота никаких отрицательных последствий, если прежний мотор остается исправным. Всего по ходу чемпионата разрешено без наказания использовать три блока внутреннего сгорания – в 2021 году эта задача оказалась невыполнимой почти для всех производителей.