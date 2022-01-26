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Формула 1 Новости

Alpine покажет свои болиды за два дня до тестов

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Французский коллектив назначил презентацию на 21 февраля

Alpine покажет свои болиды за два дня до тестов
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Команда Alpine также определилась с датой презентации своих новых гоночных машин 2022 года. Ее назначили на 21 февраля.

Это не просто позже, чем у остальных участников, которые уже выбрали свои даты, но и произойдет буквально накануне старта первой части предсезонных тестов. Эти тесты состоятся в Барселоне 23-25 февраля, пройдут без зрителей и не будут транслироваться по телевидению (но мы обязательно о них расскажем).

 

До сих пор мы не знаем даты презентаций команд Red Bull, Williams, Alfa Romeo и Haas. Остальные со своими днями уже определились.

Как и ожидалось, новый болид Alpine будет назван A522.

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Расписание презентаций команд Ф2 в 2022 году

Дата Команда Индекс машины
10 февраля Aston Martin AMR22
11 февраля McLaren MCL36
14 февраля AlphaTauri AT03
17 февраля Ferrari ?
18 февраля Mercedes W13
? Red Bull RB18
21 февраля Alpine A522

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