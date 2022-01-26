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Alpine покажет свои болиды за два дня до тестов
Автор: Сергей Иванов , Редактор
Французский коллектив назначил презентацию на 21 февраля
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Команда Alpine также определилась с датой презентации своих новых гоночных машин 2022 года. Ее назначили на 21 февраля.
Это не просто позже, чем у остальных участников, которые уже выбрали свои даты, но и произойдет буквально накануне старта первой части предсезонных тестов. Эти тесты состоятся в Барселоне 23-25 февраля, пройдут без зрителей и не будут транслироваться по телевидению (но мы обязательно о них расскажем).
До сих пор мы не знаем даты презентаций команд Red Bull, Williams, Alfa Romeo и Haas. Остальные со своими днями уже определились.
Как и ожидалось, новый болид Alpine будет назван A522.
Расписание презентаций команд Ф2 в 2022 году
|Дата
|Команда
|Индекс машины
|10 февраля
|Aston Martin
|AMR22
|11 февраля
|McLaren
|MCL36
|14 февраля
|AlphaTauri
|AT03
|17 февраля
|Ferrari
|?
|18 февраля
|Mercedes
|W13
|?
|Red Bull
|RB18
|21 февраля
|Alpine
|A522
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Alpine покажет свои болиды за два дня до тестов
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