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Формула 1 / Новость

Alpine показала ливрею для 2021 года. Но это не точно

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Alpine показала ливрею для 2021 года. Но это не точно
Автор:
, Ответственный редактор

Команда, ранее известная как Renault, впервые представила раскраску новой машины – оговорившись, что это не окончательный вариант

На большой пресс-конференции генерального директора компании Renault Луки де Мео был затронут и вопрос выступления французов в Формуле 1. 

Многие ожидали, что именно эту возможность используют, чтобы анонсировать контракт новой Alpine F1 с Давиде Бривио, однако по поводу экс-босса Suzuki в MotoGP не было сказано ни слова. 

Зато была представлена ливрея новой машины – еще на старом шасси. Машина выкрашена в черный, а в задней части диагональными полосами проходит французский триколор.

Глава Alpine Лоран Росси – он занял место ушедшего Сириля Абитбуля – подчеркнул, что этот вариант еще не окончательный и может измениться до старта чемпионата. А вот имя новой машины уже определено – A521.

В выпущенном позже официальном пресс-релизе сказано, что черный фон символизирует раскраску самых первых прототипов Renault для Формулы 1 в середине 70-х. Интересно, что те шасси также носили имя Alpine. Красно-силе-белые полосы, говорится там же, имеют отношение не только к Франции, но и к Великобритании – именно в этой стране расположена база команды Ф1. 

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Официальная презентация шасси для 2021 года пройдет в феврале, но когда именно, французы пока не раскрыли.

 

Ливрея Alpine A521

Ливрея Alpine A521
1/3

Фотограф: Alpine

Ливрея Alpine A521

Ливрея Alpine A521
2/3

Фотограф: Alpine

Ливрея Alpine A521

Ливрея Alpine A521
3/3

Фотограф: Alpine

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Александр Кабановский

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