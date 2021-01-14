Alpine показала ливрею для 2021 года. Но это не точно
Команда, ранее известная как Renault, впервые представила раскраску новой машины – оговорившись, что это не окончательный вариант
На большой пресс-конференции генерального директора компании Renault Луки де Мео был затронут и вопрос выступления французов в Формуле 1.
Многие ожидали, что именно эту возможность используют, чтобы анонсировать контракт новой Alpine F1 с Давиде Бривио, однако по поводу экс-босса Suzuki в MotoGP не было сказано ни слова.
Зато была представлена ливрея новой машины – еще на старом шасси. Машина выкрашена в черный, а в задней части диагональными полосами проходит французский триколор.
Глава Alpine Лоран Росси – он занял место ушедшего Сириля Абитбуля – подчеркнул, что этот вариант еще не окончательный и может измениться до старта чемпионата. А вот имя новой машины уже определено – A521.
В выпущенном позже официальном пресс-релизе сказано, что черный фон символизирует раскраску самых первых прототипов Renault для Формулы 1 в середине 70-х. Интересно, что те шасси также носили имя Alpine. Красно-силе-белые полосы, говорится там же, имеют отношение не только к Франции, но и к Великобритании – именно в этой стране расположена база команды Ф1.
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Официальная презентация шасси для 2021 года пройдет в феврале, но когда именно, французы пока не раскрыли.
Ливрея Alpine A521
Фотограф: Alpine
Ливрея Alpine A521
Фотограф: Alpine
Ливрея Alpine A521
Фотограф: Alpine
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Александр Кабановский