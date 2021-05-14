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Формула 1 Новости

Alpine переделает рулевой усилитель из-за Алонсо

Автор:
, редактор (Франция)

Команда проведет доработки своей машины A521, чтобы учесть предпочтения двукратного чемпиона мира

Alpine переделает рулевой усилитель из-за Алонсо

Возвращеине Фернандо Алонсо в Формулу 1 складывается неоднозначно. С одной стороны, 39-летний испанец пока сражается на стыке первой и второй десятки, так как машина Alpine не позволяет претендовать на большее. С другой – в трех последних Гран При титулованный гонщик уступал своему партнеру по команде Эстебану Окону. 

Как рассказал победитель 32 Гран При, дуэль с напарником пока складывается не в его пользу в том числе из-за особенностей поведения A521. Чтобы облегчить задачу своему гонщику, в Alpine решили к Гран При Монако изменить отдельные узлы машины. 

«Это касается только моего комфорта, небольших вещей, из-за которых мне станет удобнее в кокпите, – объяснил Фернандо жкрналистам в Барселоне. – Я уже упоминал, что на этой машине усилитель рулевого управления настроен непривычно для меня. Это касается того усилия, которое приходится прикладывать при рулении.

Не буду вдаваться в детали, но я привык к другим настройкам, и иногда это приводит к тому, что мне приходится делать один дополнительный шаг, адаптируясь к машине. Но при этом есть и немало других вещей, с которыми тоже надо осваиваться». 

Алонсо добавил, что и сам планирует корректировать подход к пилотажу: «У этой машины собственные характеристики. Так как на будущий год правила изменятся, нам нет смысла идти на радикальные переделки. Так что мне нужно учиться управлять иначе. Этому я и посвящу остаток сезона. Я планирую прибавить в этом компоненте и надеюсь, что смогу быстро добиться прогресса».

По итогам четырех гонок Алонсо заработал пять очков против десяти у Окона. В квалификации француз брал верх везде, кроме дебютного этапа в Сахире.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо
Команды Alpine
Автор Базиль Давуан

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