Alpine переделает рулевой усилитель из-за Алонсо

Возвращеине Фернандо Алонсо в Формулу 1 складывается неоднозначно. С одной стороны, 39-летний испанец пока сражается на стыке первой и второй десятки, так как машина Alpine не позволяет претендовать на большее. С другой – в трех последних Гран При титулованный гонщик уступал своему партнеру по команде Эстебану Окону.

Как рассказал победитель 32 Гран При, дуэль с напарником пока складывается не в его пользу в том числе из-за особенностей поведения A521. Чтобы облегчить задачу своему гонщику, в Alpine решили к Гран При Монако изменить отдельные узлы машины.

«Это касается только моего комфорта, небольших вещей, из-за которых мне станет удобнее в кокпите, – объяснил Фернандо жкрналистам в Барселоне. – Я уже упоминал, что на этой машине усилитель рулевого управления настроен непривычно для меня. Это касается того усилия, которое приходится прикладывать при рулении.

Не буду вдаваться в детали, но я привык к другим настройкам, и иногда это приводит к тому, что мне приходится делать один дополнительный шаг, адаптируясь к машине. Но при этом есть и немало других вещей, с которыми тоже надо осваиваться».

Алонсо добавил, что и сам планирует корректировать подход к пилотажу: «У этой машины собственные характеристики. Так как на будущий год правила изменятся, нам нет смысла идти на радикальные переделки. Так что мне нужно учиться управлять иначе. Этому я и посвящу остаток сезона. Я планирую прибавить в этом компоненте и надеюсь, что смогу быстро добиться прогресса».

По итогам четырех гонок Алонсо заработал пять очков против десяти у Окона. В квалификации француз брал верх везде, кроме дебютного этапа в Сахире.