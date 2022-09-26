Alpine отобрала шесть кандидатов на место в сезоне-2023

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Потеря Фернандо Алонсо и Оскара Пиастри вынудила команду Alpine начать активную деятельность на трансфертом рынке. В сентябре, когда у всех серьезных гонщиков уже есть контракты на новый сезон, закрыть вакансию оказалось совсем не просто.

На прошлой неделе французы даже устроили отборочные тесты в Венгрии на машине 2021 года – их участниками стали Антонио Джовинацци, Ник де Врис и Джек Дуэн. Ранее кандидатами в команду также называли Мика Шумахера, но выше всего слухи котируют шансы Пьера Гасли.

Французский пилот, как считается, собирается уйти из AlphaTauri и присоединиться к своим соотечественникам за год до истечения контракта с Red Bull – там пообещали не чинить препятствий, если найдут достойную замену.

Однако, как оказалось, в действительности Alpine рассматривает не только названных гонщиков. В списке претендентов на настоящий момент остаются шесть человек.

«Мы не торопимся, так как не хотим допустить ошибку, – цитирует генерального директора Alpine Лорана Росси онлайн-издание RacingNews365. – Сейчас мы в комфортной ситуации. Что ни говори, а место у нас – самое востребованное во всем паддоке.

Мы – четвертая по силе команда, потому все готовы ждать, какое решение мы примем. Изначально мы отобрали 14 пилотов, Отмар [Сафнауэр, глава команды] уже говорил об этом. Сейчас список сократился до шести фамилий».

Росси не стал называть имен. Говоря о кандидатах, он лишь заметил: «Кто-то сейчас еще не полностью свободен, чтобы совершить переход, другие не совсем вписываются в наши рамки. До конца сентября мы окончательно определимся, с кем именно хотим подписать контракт».

Издание предполагает, что шестым кандидатом – помимо тех пятерых, кто уже был назван – можно считать Даниэля Риккардо, который после увольнения из McLaren собрался пропустить сезон, чтобы вернуться в 2024-м.

Потенциально вариант возвращения в Энстоун, где австралиец уже выступал в 2019-20 годах, нельзя исключать окончательно.

К сожалению, глава Alpine не сказал и о том, кем были восемь кандидатов, которых уже вычеркнули из списка.