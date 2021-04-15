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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Alpine опровергла слухи: Квят не выступит в Имоле

Автор:
, Ответственный редактор

Команда сообщила, что ей не потребуется помощь российского резервиста на предстоящем Гран При

Alpine опровергла слухи: Квят не выступит в Имоле

Утро четверга прошло для поклонников Ф1 под знаком слухов о возможном возвращении Даниила Квята за руль. Россиянин, с этого года ставший резервистом в Alpine, якобы должен был заменить Фернандо Алонсо или Эстебана Окона, так как у кого-то из них обнаружили коронавирус. 

Однако надежды российских поклонников Ф1 увидеть в гонке сразу двух своих соотечественников были развеяны очень быстро – в ответ на запрос Motorsport.com Alpine сообщила, что слухи о COVID у одного из ее гонщиков не соответствуют действительности, а потому замена не потребуется.

Как стало известно, уфимец приезжал на трассу в среду для подгонки сиденья – это была первая подходящая возможность провести эту процедуру. Команда добавила, что к утру четверга он уже уехал из Имолы.  

Гран При Эмилии-Романьи пройдет 16-18 апреля.

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Дополнительная информация: Олег Карпов

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Алонсо в очках, Мазепин – дважды последний. Пять смелых прогнозов на Гран При в Имоле
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Даниил Квят
Команды Alpine
Автор Александр Кабановский

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