Alpine опровергла слухи: Квят не выступит в Имоле

Утро четверга прошло для поклонников Ф1 под знаком слухов о возможном возвращении Даниила Квята за руль. Россиянин, с этого года ставший резервистом в Alpine, якобы должен был заменить Фернандо Алонсо или Эстебана Окона, так как у кого-то из них обнаружили коронавирус.

Однако надежды российских поклонников Ф1 увидеть в гонке сразу двух своих соотечественников были развеяны очень быстро – в ответ на запрос Motorsport.com Alpine сообщила, что слухи о COVID у одного из ее гонщиков не соответствуют действительности, а потому замена не потребуется.

Как стало известно, уфимец приезжал на трассу в среду для подгонки сиденья – это была первая подходящая возможность провести эту процедуру. Команда добавила, что к утру четверга он уже уехал из Имолы.

Гран При Эмилии-Романьи пройдет 16-18 апреля.

Дополнительная информация: Олег Карпов