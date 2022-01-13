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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новость

Alpine объявила об уходе Будковски

Автор:
, Ответственный редактор

Исполнительный директор и фактический глава французской команды внезапно оставил свой пост

Alpine объявила об уходе Будковски

Будковски, французский инженер польского происхождения, руководил работой экс-Renault в прошедшем сезоне, сменив на командном мостике объявившего об уходе Сириля Абитбуля. По итогом сезона команда финишировала пятой в Кубке конструкторов, одержав победу на Гран При Венгрии.

Уход Марцина, который в возрасте 44 лет был самым молодым главой команды Ф1, стал полной неожиданностью и оставил Apline фактически обезглавленной. Год назад в Энстоун на должность большого босса перешел Давиде Бривио, который привел к успеху марку Suzuki в MotoGP, но в сезоне-2021 он крайне редко появлялся в паддоке. 

Alpine объявила, что временно командой будет руководить сам глава бренда Лоран Росси, «чтобы дать всем возможность полностью сконцентрироваться на подготовке к новому сезону». Это позволяет говорить, что в скором времени можно ожидать объявления о новом назначении. 

Ранее в этом месяце своего руководителя потеряла еще одна команда Формулы 1 – из Aston Martin ушел Отмар Сафнауэр. В конце прошлого сезона в паддоке циркулировали слухи об интересе Лоуренса Стролла к Будковски. В теории возможен даже вариант с рокировкой двух боссов.

Марцин Будковски начал работу в Renault в апреле 2018 года, перейдя в команду из FIA. Первоначально он был техническим директором, а с января 2021-го получил пост исполнительного.

«Я был рад внести свой вклад в руководство Renault, а затем Alpine F1, и работать талантливыми и преданными своему делу людьми. Я буду внимательно следить за прогрессом команды в предстоящих сезонах», – приводит слова Марцина пресс-служба.

Будковски начал работу в Ф1 еще в 2001 году в команде Алена Проста. Затем он шесть сезонов провел в Ferrari, а в 2008-м перебрался в McLaren, где еще через четыре года возглавил отдел аэродинамики. С 2014-го Марцин перешел в FIA – сначала он был там координатором, а затем возглавил технический департамент Ф1.

Многие называли его преемником Чарли Уайтинга, но франко-польский специалист ушел из федерации менее чем за год до смерти последнего.

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