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Alpine объявила о продлении контракта с Алонсо
Автор: Иван Матушкин , редактор
Фернандо официально остается еще не год
Alpine подтвердила, что Фернандо Алонсо не покинет команду в следующем году. При возвращении испанца в сезоне-2021 было объявлено о его многолетнем контракте. Теперь команда официально объявила, что Алонсо проведет в ней как минимум два года.
В нынешнем сезоне лучшим результатом Алонсо стало четвертое место на Гран При Венгрии. Испанский пилот набрал лишь пять очков за пять первых этапов, а потому занимает только 11 место в чемпионате.
Алонсо вернулся в Формулу 1 в 2021 году после двухлетней паузы.
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Alpine объявила о продлении контракта с Алонсо
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