Alpine объявила о продлении контракта с Алонсо

Alpine подтвердила, что Фернандо Алонсо не покинет команду в следующем году. При возвращении испанца в сезоне-2021 было объявлено о его многолетнем контракте. Теперь команда официально объявила, что Алонсо проведет в ней как минимум два года.

В нынешнем сезоне лучшим результатом Алонсо стало четвертое место на Гран При Венгрии. Испанский пилот набрал лишь пять очков за пять первых этапов, а потому занимает только 11 место в чемпионате.

Алонсо вернулся в Формулу 1 в 2021 году после двухлетней паузы.