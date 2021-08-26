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Формула 1 / Гран При Бельгии Новости

Alpine объявила о продлении контракта с Алонсо

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Фернандо официально остается еще не год

Alpine объявила о продлении контракта с Алонсо

Alpine подтвердила, что Фернандо Алонсо не покинет команду в следующем году. При возвращении испанца в сезоне-2021 было объявлено о его многолетнем контракте. Теперь команда официально объявила, что Алонсо проведет в ней как минимум два года.

В нынешнем сезоне лучшим результатом Алонсо стало четвертое место на Гран При Венгрии. Испанский пилот набрал лишь пять очков за пять первых этапов, а потому занимает только 11 место в чемпионате.

Алонсо вернулся в Формулу 1 в 2021 году после двухлетней паузы.

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