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Alpine объявила дату презентации машины 2021 года

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Alpine объявила дату презентации машины 2021 года
Автор:
, Ответственный редактор

Вопреки первоночальным данным, модель A521 покажут не в феврале, а в первые дни марта

Еще в начале января на большой пресс-конференции босса концерна Renault Луки де Мео было объявлено, что новая машина французской команды Ф1 будет называться Alpine A521, а покажут ее в феврале. Тогда же была представлена ливрея – с той оговоркой, что это «зимний» вариант, который еще может поменяться к старту сезона.

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По прошествии месяца с лишним информация была дополнена. Презентацию в связи с переносом старта нового чемпионата решили провести 2 марта. Где и в каком формате она состоится – по-прежнему неизвестно. 

Это первый случай в 2021 году, когда одна команда выбрала для показа машины тот же день, который предварительно уже заняла другая. Alpine предстоит спорить за внимание поклонников Ф1 не с кем-нибудь, а с Mercedes.

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Гонщиками бывшей Renault в новом сезоне будут вернувшийся в Ф1 Фернандо Алонсо (сейчас он продолжает восстановление после недавней аварии во время велосипедной прогулки, стоившей ему нескольких зубов) и Эстебан Окон. Новым главой коллектива стал пришедший из MotoGP Давиде Бривио.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Alpine
Автор Александр Кабановский

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