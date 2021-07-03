Alpine обвинила Mercedes и Red Bull в своих проблемах

На Гран При Франции FIA изменила правила проверки гибкости задних крыльев. Это было вызвано жалобами Mercedes на отгибающееся заднее крыло Red Bull. Хотя формально такое решение соответствовало правилам, FIA решила его запретить.

Однако помимо Red Bull от нововведения пострадали Ferrari, Alfa Romeo и Alpine. Один из руководителей французской команды Мартин Будковски считает, что его команда просто пострадала из-за разборок Mercedes и Red Bull.

«Мы все еще разбираемся с модификациями заднего крыла после той знаменитой директивы, – сказал Будковски. – И, честно говоря, она нас опечалила. Пришлось потратить много сил и денег, ведь речь идет о нескольких видах задних крыльев, нескольких уровнях прижимной силы.

По нашим ощущениям, мы просто стали случайной жертвой борьбы других команд за чемпионский титул. Они просто строят друг другу подлянки, выискивая проблемы в машинах друг друга».

Будковски уверен, что запрещенные крылья были построены по всем правилам:

«Наши крылья были спроектированы по правилам. Были полностью легальны. Мы прошли все тесты FIA и предсезонную омологацию, и проверки по ходу Гран При. А теперь тратим кучу сил и денег из-за новых правил проверки крыльев, которые ввели по ходу сезона.

А ведь мы могли потратить все это на разработку машины-2022. Понятно, что FIA может менять эти проверки когда хочет. Но на команду нашего масштаба это влияет слишком сильно».