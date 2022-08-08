Alpine обещали поднять Алонсо зарплату. Его это не убедило

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После Гран При Венгрии Фернандо Алонсо объявил об уходе из команды Alpine в Aston Martin. Он сделал это спустя всего пару дней после своего 41-летия.

Официальные причины перехода названы очень общими словами, но большинство экспертов сходятся во мнении, что испанец сделал выбор в пользу многолетнего контракта против однолетнего.

Глава Alpine Отмар Сафнауэр, похоже, придерживается той же версии. По крайней мере он дал понять, что дело не в деньгах.

«Я не знаю, сколько ему предложили в Aston Martin, но мы предлагали Алонсо понять зарплату на следующий сезон, – сказал Сафнауэр. – Я считал, что это оправдано.

Вам нужно спросить у него самого, почему он решил уйти. Для него было важно подписать долгосрочное соглашение. Я же мог лишь пообещать ему, что если он продолжит выступать на прежнем уровне, то мы точно подпишем с ним контракт и на 24 год.

Было бы глупо отказываться от его услуг, видя как успешно он сейчас выступает. Однако годы не щадят никого, ни гонщиков, ни футболистов, ни меня самого. Это просто физиология, портится зрение, реакция, мышечный тонус.

Вспомните, как Михаэль Шумахер в 42 года проиграл Нико Росбергу. Если бы ему было 38 лет, он не проиграл бы никогда. Вот почему в случае с Фернандо мы были готовы только на однолетние контракты с бесконечным их продлением до тех пор, пока он остается в своей нынешней форме».