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Формула 1 / Гран При Азербайджана Аналитика

Технический брифинг: переднее крыло Alpine A521

Автор:
, Главный редактор Motorsport.com Италия
Соавтор:
Джорджо Пиола

На трассе в Баку все команды стремятся найти верный баланс между быстрыми и медленными участками. Вот что для этого придумали в Энстоуне

Технический брифинг: переднее крыло Alpine A521

В нынешнем сезоне у команд Ф1 нет возможности серьезно дорабатывать свои машины. Лимит расходов в сочетании с необходимостью готовиться к переходу на новый регламент не оставляют серьезных ресурсов для работы над обновлениями.

Однако эволюция гоночной техники продолжается – пусть и не такими темпами, к которым в Ф1 привыкли за последние годы. 

Alpine F1 привезла в столицу Азербайджана новинки, которые есть основания считать последними в 2021 году. В передней части был подрезан самый дальний закрылок переднего крыла (показан стрелкой) – ровно таким же образом, к слову, поступили и в Ferrari. Это позволило снизить лобовое сопротивление на прямых.

Кроме того, дальний элемент получил явный изгиб вниз в центральной части, а его вертикальный участок с внутренней стороны стал намного меньше. Это же можно сказать и про остальные закрылки – их внутренние кончики тоже были переработаны, чтобы снизить лобовое сопротивление. 

В задней части машины конструкторы Alpine реализовали изменения, которые в той или иной степени можно увидеть на бакинском этапе почти у всех. Основная плоскость заднего крыла на A521 стала практически плоской, а ближе к торцевым пластинам она поднимается вверх. У вспомогательной плоскости срезаны внешние верхние уголки, а торцевые пластины получили упрощенную форму. 

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Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Азербайджана
Местонахождение Баку, городская трасса
Пилоты Фернандо Алонсо , Эстебан Окон
Команды Alpine
Автор Франко Нуньес

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