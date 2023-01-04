Alpine назвала дату презентации машины 2023 года
Французы покажут свою новинку 16 февраля – уже известно, что она получит имя А523
О выборе даты команда сообщила в социальных сетях в среду. Мероприятие состоится в Лондоне.
Индекс шасси продолжил корпоративную линейку, которую в Энстоуне стали использовать после ребрендинга команды, ранее известной как Renault. Вслед за А521 и А522 на трассы выйдет А523. Ее официально покажут ровно за неделю до старта предсезонных тестов, которые стартуют в Бахрейне 23 февраля.
Гонщиками Alpine в новом сезоне Ф1 станут Эстебан Окон и Пьер Гасли, пришедший из AlphaTauri на место Фернандо Алонсо.
Прошлый чемпионат коллектив завершил четвертым в Кубке конструкторов, переиграв в непростой борьбе соперников из McLaren. Темно-синие машины демонстрировали неплохую скорость, однако не отличались особенной надежностью.
Ранее о датах своих презентаций сообщили уже три команды чемпионата.
Расписание презентаций команд Ф1 в 2023 году
|Дата
|Команда
|11 февраля
|AlphaTauri (только ливрея)
|13 февраля
|Aston Martin
|14 февраля
|Ferrari
|16 февраля
|Alpine
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Alpine назвала дату презентации машины 2023 года
Французы покажут свою новинку 16 февраля – уже известно, что она получит имя А523
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