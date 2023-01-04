Alpine назвала дату презентации машины 2023 года

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О выборе даты команда сообщила в социальных сетях в среду. Мероприятие состоится в Лондоне.

Индекс шасси продолжил корпоративную линейку, которую в Энстоуне стали использовать после ребрендинга команды, ранее известной как Renault. Вслед за А521 и А522 на трассы выйдет А523. Ее официально покажут ровно за неделю до старта предсезонных тестов, которые стартуют в Бахрейне 23 февраля.

Гонщиками Alpine в новом сезоне Ф1 станут Эстебан Окон и Пьер Гасли, пришедший из AlphaTauri на место Фернандо Алонсо.

Прошлый чемпионат коллектив завершил четвертым в Кубке конструкторов, переиграв в непростой борьбе соперников из McLaren. Темно-синие машины демонстрировали неплохую скорость, однако не отличались особенной надежностью.

Ранее о датах своих презентаций сообщили уже три команды чемпионата.

Расписание презентаций команд Ф1 в 2023 году

Дата Команда 11 февраля AlphaTauri (только ливрея) 13 февраля Aston Martin 14 февраля Ferrari 16 февраля Alpine

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