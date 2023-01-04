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Формула 1 Новость

Alpine назвала дату презентации машины 2023 года

Французы покажут свою новинку 16 февраля – уже известно, что она получит имя А523

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Alpine назвала дату презентации машины 2023 года
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О выборе даты команда сообщила в социальных сетях в среду. Мероприятие состоится в Лондоне. 

Индекс шасси продолжил корпоративную линейку, которую в Энстоуне стали использовать после ребрендинга команды, ранее известной как Renault. Вслед за А521 и А522 на трассы выйдет А523. Ее официально покажут ровно за неделю до старта предсезонных тестов, которые стартуют в Бахрейне 23 февраля. 

Гонщиками Alpine в новом сезоне Ф1 станут Эстебан Окон и Пьер Гасли, пришедший из AlphaTauri на место Фернандо Алонсо. 

Прошлый чемпионат коллектив завершил четвертым в Кубке конструкторов, переиграв в непростой борьбе соперников из McLaren. Темно-синие машины демонстрировали неплохую скорость, однако не отличались особенной надежностью.

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Ранее о датах своих презентаций сообщили уже три команды чемпионата. 

Расписание презентаций команд Ф1 в 2023 году

Дата Команда
11 февраля AlphaTauri (только ливрея)
13 февраля Aston Martin
14 февраля Ferrari
16 февраля Alpine

Новость дополняется

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