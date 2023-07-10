Alpine назначила нового спортивного босса

В рамках амбициозной программы повышения продаж, в которой значительным фактором является участие в гонках, Alpine получит отдельное спортивное руководство.

Сейчас бренд представлен в Формуле 1 и гонках спорткаров, также он связан с новой программой Dacia в ралли-рейдах. Руководителем Alpine Motorsports, который будет курировать все эти программы, а также молодежную академию, стал Бруно Фамен.

При этом француз сохранит пост главы моторостроительного подразделения Renault в Вири-Шатийоне, который он занял в начале 2022 года.

Теперь глава Alpine’s F1 будет напрямую подчиняться Фамену, а уже тот, в свою очередь, будет отчитываться Росси.

Бруно Фамен, исполнительный директор Alpine Racing Фото: Alpine

60-летний специалист имеет большой опыт работы в гонках – он начал карьеру в Peugeot, где участвовал в создании спорткара 905, с 2005 по 2012 годы руководил всеми спортивными программами марки, а позже участвовал в успешных проектах на Ралли Дакар и в мировом ралли-кроссе.

С 2019-го Бруно перешел в FIA, а в прошлом году начал работу в Alpine.