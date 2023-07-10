Alpine назначила нового спортивного босса
Глава компании Лоран Росси провел кадровые перестановки, которые не затронули напрямую команду Формулы 1, но позволили свормировать новую структуру менеджмента
В рамках амбициозной программы повышения продаж, в которой значительным фактором является участие в гонках, Alpine получит отдельное спортивное руководство.
Сейчас бренд представлен в Формуле 1 и гонках спорткаров, также он связан с новой программой Dacia в ралли-рейдах. Руководителем Alpine Motorsports, который будет курировать все эти программы, а также молодежную академию, стал Бруно Фамен.
При этом француз сохранит пост главы моторостроительного подразделения Renault в Вири-Шатийоне, который он занял в начале 2022 года.
Теперь глава Alpine’s F1 будет напрямую подчиняться Фамену, а уже тот, в свою очередь, будет отчитываться Росси.
Бруно Фамен, исполнительный директор Alpine Racing
Фото: Alpine
60-летний специалист имеет большой опыт работы в гонках – он начал карьеру в Peugeot, где участвовал в создании спорткара 905, с 2005 по 2012 годы руководил всеми спортивными программами марки, а позже участвовал в успешных проектах на Ралли Дакар и в мировом ралли-кроссе.
С 2019-го Бруно перешел в FIA, а в прошлом году начал работу в Alpine.
Стролл обвинил Гасли в столкновении и не согласился со штрафом
Стролл обвинил Гасли в столкновении и не согласился со штрафом Стролл обвинил Гасли в столкновении и не согласился со штрафом
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Великобритании
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Великобритании Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Великобритании
Стартовая решетка Гран При Великобритании
Стартовая решетка Гран При Великобритании Стартовая решетка Гран При Великобритании
Самое важное:
Alpine назначила нового спортивного босса
Alpine назначила нового спортивного босса Alpine назначила нового спортивного босса
Перес рассказал, за счет чего надеется прибавить в квалификациях
Перес рассказал, за счет чего надеется прибавить в квалификациях Перес рассказал, за счет чего надеется прибавить в квалификациях
Квят примет участие в тестах новичков Формулы Е
Квят примет участие в тестах новичков Формулы Е Квят примет участие в тестах новичков Формулы Е
В Mercedes признали бесперспективность машины 2023 года
В Mercedes признали бесперспективность машины 2023 года В Mercedes признали бесперспективность машины 2023 года
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.