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Формула 1 Аналитика

Alpine нацелилась на Гасли, у AlphaTauri уже готова замена

Как стало известно Motorsport.com, на рынке пилотов появился новый и весьма неожиданный сюжет

Адам Купер
Автор:
Alpine нацелилась на Гасли, у AlphaTauri уже готова замена
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У Пьера Гасли есть контракт с AlphaTauri на 2023 год – однако существуют вероятность, что предстоящий сезон француз проведет в составе команды Alpine, тогда как за Фаэнцу будет выступать один из лидеров IndyCar Колтон Херта. 

Такое развитие событий станет реальным, если в понедельник после Гран При Бельгии Совет по разрешению контрактных споров придет к выводу, что у Alpine нет прав на контракт с Оскаром Пиастри на будущий сезон. Тогда команде потребуется пилот в напарники  Эстебану Окону – и именно Гасли источники называют главным кандидатом. 

Разумеется, за его переход придется выложить Red Bull немалую сумму, но в целом «Быки» готовы рассматривать такую возможность. Многие годы AlphaTauri, а до нее Toro Rosso, выполняла функцию подготовки пилотов для «старшей» команды, но Гасли уже не вписывается в этот шаблон. 

Француз получил свой шанс в RBR в 2019 году – и не использовал его. Тогда гонщику не удалось демонстрировать результаты на уровне Макса Ферстаппена, и уже спустя полгода его вернули в «младший» коллектив. В последнее время гоночный консультант доктор Марко не раз говорил, что готов отпустить Гасли, если тому не найдется места в Red Bull. Так как Серхио Перес останется в Милтон-Кинсе как минимум до конца 2024 года, уже понятно, что Пьеру рассчитывать не на что. 

Так что в Red Bull не станут удерживать Пьера, если их устроят условия сделки. Тем более, что вакансия в AlphaTauri открывает сейчас весьма интересные возможности. Некоторые источники указывают, что Марко допускает возможность приглашения Мика Шумахера – которому, похоже, не суждено остаться в Haas.

Этот переход выгоден для Red Bull в свете скорого начала работы с Porsche – компания начнет поставлять в Милтон-Кинс свои двигатели с 2026 года, а ее боссы уже не раз говорили о важности немецкого пилота в составе. 

В то же время, есть весьма обоснованные предположения об интересе Марко к одному из лидеров IndyCar Колтону Херте. У того есть контракт с McLaren – совпадение или нет, но в субботу в паддоке Спа гоночного консультанта Red Bull можно было увидеть за переговорами с Заком Бюрауном, гендиректором McLaren.  

Препятствием для этой истории является отсутствие у Херты Суперлицензии, необходимой для выступлений в Ф1 в 2023 году. Но здесь можно рассчитывать, что американские боссы Ф1 найдут возможность убедить FIA в достаточной квалификации победителя семи гонок IndyCar.

Тогда возможна следующая комбинация: McLaren освободит Херту (чем несколько разрядит ситуацию, вызванную переходом Пиастри), Колтон окажется в AlphaTauri, а Гасли перейдет в Alpine. Круг замкнется. 

Недавно Колтон Херта тестировал McLaren MCL35M 2021 года в Портимане

Недавно Колтон Херта тестировал McLaren MCL35M 2021 года в Портимане

Фото: McLaren

Даже если Херта не сможет выступать в Ф1 в 2023 году, и Гасли еще на год останется в AlphaTauri, американец может стать резервным пилотом в Red Bull и получать опыт для последующего дебюта. 

Но, разумеется, у этого плана есть не только плюсы. Хорошо известно, что у Гасли очень непростые отношения со своим соотечественником и потенциальным напарником Оконом. Впрочем, в Ф1 подобное встречается сплошь и рядом. 

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Другие кандидаты

Если же Гасли и другой очевидный претендент – уволенный из McLaren Даниэль Риккардо – по каким-то причинам не смогут выступить за Alpine, команде придется изучить другие варианты. 

Против Риккардо может сыграть то обстоятельство, что он очень расстроил топ-менеджмент концерна Renault, покинув Энстоун после двух сезонов в конце 2020-го. Впрочем, источники говорят, что это препятствие в принципе является преодолимым.

Резервный пилот Aston Martin Нико Хюлькенберг уже выступал за Renault в 2018 и 2019 годах. Нынешний босс Alpine Отмар Сафнауэр хорошо знает немца по совместной работе в Force Indi, Racing Point и Aston. Это надежный, хотя и не слишком захватывающий вариант. Его вполне можно рассмотреть сроком на год, чтобы «подержать место» и оценить кандидатов на сезон-2024.

В списке и Шумахер с экс-пилотом Mercedes в Формуле Е Ником де Врисом – оба сейчас ищут возможность попасть в пелотон будущего года. Протеже Sauber Тео Пуршер, кажется, потерял шансы на титул в Ф2, но котируется на рынке пилотов выше будущего чемпиона Фелипе Друговича. Кроме того, в его пользу играет важный для Alpine французский паспорт.

Одним словом, безобидное решение Себастьяна Феттеля повесить шлем на гвоздь привело в паддоке к поистине лавинообразному эффекту…

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