Alpine: Наш болид 2023 года будет значительно быстрее

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Будучи одной из крупнейших и пользуясь поддержкой автоконцерна Renault, команда Alpine уже многие годы не может вернуться в число лидеров чемпионата Формулы 1. В этом сезоне она борется лишь за четвертое место, будучи далеко позади Mercedes, не говоря уже о Ferrari и Red Bull.

Однако прогресс при разработке болида для следующего сезона позволяет техническому директору Alpine Алану Пермейну надеяться на прорыв в следующем году.

«Уже сейчас можно сказать, что наш болид 2023 года будет существенно быстрее нынешнего, – сказал Пермейн. – Это очень воодушевляет.

Да, в этом сезоне у нас были проблемы с надежностью, но это лишь отражает количество перемен, которые произошли с машиной. Мы существенно переделали силовую установку, а также коробку передач. Уже тогда было понятно, что детских болезней не избежать, но мы были на это согласны.

Мы знали, что будут сходы, но нам нужна была скорость, и мы смогли прибавить».

На вопрос о том, с чем связан прогресс, Пермен ответил следующее.

«Я очень доволен тем, как эффективно работает наша аэродинамическая труба, а также новыми сотрудниками, которые были наняты в последние годы. В итоге, поставив в Сингапуре обновления мы прибавили вдвое больше, чем сами рассчитывали», – заявил технический директор команды.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл