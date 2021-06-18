Alpine: Mercedes не сможет забрать у нас Окона

Перед Гран При Франции Alpine продлила контракт с Эстебаном Оконом на три года, сохранив пилота в команде до конца сезона-2024. Руководитель команды Лоран Росси объяснил, чем была вызвана столь долгосрочная сделка.

«Три года – это период, в который будут действовать новые правила, – сказал Росси. – У нас долгосрочное планирование и мы хотели быть уверены в ближайшем будущем. Я не хочу опять искать пилота через два года. Недавнее прошлое показало, что к хорошему это не приводит.

Эстебан, без сомнений, входит минимум в 10 лучших пилотов. Так что по-моему, над этим контрактом и думать не стоило».

Помимо Renault, Окон также связан с Mercedes. Но Росси заверил, что забрать пилота к себе немецкая команда не сможет:

«У него менеджеры из Mercedes, вот и все. Он находится под их управлением, но в контракте нет такого пункта, чтобы они могли его забрать. Он останется с нами еще на три года».