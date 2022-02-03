Alpine изменила структуру технического штаба
Место технического директора займет Мэтт Харман, а Пэта Фрая повысят до главы технического штаба
Несколько недель назад Alpine объявила об отставке исполнительного директора команды Марцина Будковски, на место которого, по слухам, претендует бывший глава Aston Martin Отмар Сафнауэр. И хотя пока что имя нового босса неизвестно, в коллективе провели реструктуризацию в стане «техников».
Пэт Фрай, технический директор Alpine, ранее занимавший руководящие должности в McLaren и Ferrari, повышен до главы технического штаба. Его предыдущую роль займет уже экс-глава инженерного департамента Мэтт Харман.
Теперь Фрай будет отвечать за постановку целевых показателей, которым должен будет соответствовать автомобиль, оценку компетенций команды и разработку долгосрочных стратегий доработки машины.
В обязанности Хармана будут входить организация технических процессов команды и обеспечение хорошей скорости автомобиля на трассе. Мэтт ранее работал с интеграцией шасси и силовой установки. Благодаря этому опыту Харман поможет улучшить качество сотрудничества департамента по разработке моторов Renault и подразделения, отвечающего за производство шасси Alpine.
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