Alpine изменила структуру технического штаба

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Несколько недель назад Alpine объявила об отставке исполнительного директора команды Марцина Будковски, на место которого, по слухам, претендует бывший глава Aston Martin Отмар Сафнауэр. И хотя пока что имя нового босса неизвестно, в коллективе провели реструктуризацию в стане «техников».

Пэт Фрай, технический директор Alpine, ранее занимавший руководящие должности в McLaren и Ferrari, повышен до главы технического штаба. Его предыдущую роль займет уже экс-глава инженерного департамента Мэтт Харман.

Теперь Фрай будет отвечать за постановку целевых показателей, которым должен будет соответствовать автомобиль, оценку компетенций команды и разработку долгосрочных стратегий доработки машины.

В обязанности Хармана будут входить организация технических процессов команды и обеспечение хорошей скорости автомобиля на трассе. Мэтт ранее работал с интеграцией шасси и силовой установки. Благодаря этому опыту Харман поможет улучшить качество сотрудничества департамента по разработке моторов Renault и подразделения, отвечающего за производство шасси Alpine.