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Формула 1 Новость

Alpine испугалась отдать машину Пиастри на тренировке в Мельбурне

Как объяснил босс французского бренда Лоран Росси, сейчас у команды нет возможности тратить время на работу с новичком

Эндрю ван Лёвен
Автор:
, редактор (Австралия)
Alpine испугалась отдать машину Пиастри на тренировке в Мельбурне
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Став по итогам минувшего сезона чемпионом Формулы 2, Оскар Пиастри не сумел найти продолжения карьеры и сейчас является резервным пилотом в Apline. Регламент нынешнего сезона Ф1 предусматривает, что каждая команда должна дважды за сезон привлекать к пятничным тренировкам Гран При новичков – и нет сомнений, что французы отдадут машину именно Пиастри. 

Однако случится это еще не скоро. Лоран Росси объяснил, что очень хотел посадить молодого гонщика за руль на домашнем для Оскара Гран При Австралии, но пока такие планы пришлось отложить.

«Я очень этого хотел, мы все очень этого хотели, – сказал босс Alpine. – Это стало бы классной историей. 

Но давайте признаем: пока машины совершенно новые. У всех команд они еще невероятно хрупкие. И гонщики только учатся обращаться с ними. Мы тоже учимся, так что каждая тренировка очень важна 

К тому же, это новая трасса. Так что сочетание получилось максимально неудачным. Да и запасных частей у нас совсем мало. 

Одно дело, когда машину разобьет кто-то из основных гонщиков, совсем другое – оказывать такой прессинг на новичка, пусть и очень талантливого. Если он почему-либо повредил бы шасси, то у нас, подобно Haas, просто не осталось бы запасного.

Слишком многое было против этой истории. Так что, к сожалению, мы решили, что он получит свой шанс позже по ходу сезона. Мы уже наметили пару Гран При, где это возможно. Речь об этапах, где пилотам более комфортно, так как они ездили на этой трассе уже миллион раз, а потому одна тренировка не столь важна. Ну или Гран При, где ставки не столь высоки».

Росси добавил, что команда подготовила для Пиастри обширную тестовую программу, которая включает заезды на реальной машине прошлых лет и работу на симуляторе. 

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