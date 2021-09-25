Alpine готова отпустить Чжоу в Alfa Romeo, но не Пиастри
Французская команда пообещала не стоять на пути своего китайского юниора в Формулу 1
В последние недели появилось много слухов, что команда Alfa Romeo собирается заменить своего гонщика Антонио Джовинацци на одного из пилотов младших серий. В частности, в связи с этим упоминалось имя Гуаньюя Чжоу, который обладает поддержкой китайских спонсоров.
При этом сам Чжоу, который сейчас выступает в Формуле 2, остается членом академии Alpine. Поэтому в Сочи у руководителя французской команды Марцина Будковски спросили о его отношении к подобным слухам.
«Слухи действительно ходят, и я не в праве их комментировать, – начал Будковски. – Но вот что я хотел бы отметить.
Успех нашей академии можно оценить только по тому, чего достигают гонщики. Наша цель – воспитывать пилотов Формулы 1, в первую очередь для Alpine. Но я не могу стоять на пути наших молодых пилотов в Ф1, потому, что если они не будут попадать в чемпионат, то значит наша академия не работает.
И это то, что нам следует учесть, составляя планы на следующий год. Проблема для нас, не так ли? Сейчас сразу несколько пилотов из нашей академии почти созрели для своего одновременного прихода в Формулу 1».
При этом Будковски также высоко оценил другого юниора Alpine Оскара Пиастри, который недавно пообещал уйти в другие гоночные серии, если Alpine или кто-то другой не возьмет его в Формулу 1 хотя бы в 2023 году.
«Мы не можем игнорировать успехи Оскара Пиастри, – признал Будковски. – Он близок к тому, чтобы выиграть третий чемпионат третий год подряд. Он выиграл Формулу 3, выиграл Renault EuroCup и даже если он не выиграет в этом году Формулу 2, он все равно останется очень сильным молодым пилотом последних лет.
Конечно, нас это впечатляет. И влияет на наши планы касательно резервного пилота на следующей сезон».
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