Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Фото: что привело к аварии Леклера на винтажной Ferrari Следующая / На трассе в Баку переделают опасный въезд на пит-лейн
Формула 1 Новость

В Alpine решили, когда выберут между Алонсо и Пиастри

Команда еще не выбрала, кто именно будет ее гонщиком в 2023 году – но уже выбрала, когда сделает это

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
В Alpine решили, когда выберут между Алонсо и Пиастри
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Еще прошлым летом Alpine продлила контракт с Эстебаном Оконом до конца 2024 года. А вот кто в будущем сезоне станет напарником француза, далеко не столь очевидно.  

Действующее соглашение Фернандо Алонсо работает лишь до конца нынешнего чемпионата, и недавно 40-летний испанец заявил, что чувствует в себе силы и желание гоняться дальше. 

Однако в запасе у Alpine остается Оскар Пиастри, которого считают одним из главных талантов своего поколения. Австралиец выиграл титулы в Ф3 и Ф2 – и уже не раз говорил, что не готов просидеть в запасе и 2023 год.  

Слухи о его возможном переходе к кому-то из конкурентов множатся день ото дня, а самой Alpine предстоит сделать непростой выбор между двумя пилотами. Однако спешить с этим в Энстоуне не намерены. 

Комментируя ситуацию по просьбе Motorsport.com, глава команды Отмар Сафнауэр рассказал: «Мы пока не занимались всерьез этим вопросом, так как еще слишком рано. Время придет где-то в районе Сильверстоуна». 

Британский Гран При, о котором говорил Сафнауэр, пройдет в первый уик-энд июля. 

На фоне слабых выступлений Николя Латифи в весенних гонках сейчас ходит много разговоров о том, что Williams может заменить канадца прямо по ходу сезона – и Пиастри считается одним из кандидатов. 

По словам Сафнауэра, в Alpine не имеют ничего против, но пока никаких дискуссий по этому поводу не было. 

«Я не слишком вникал в этот вопрос. Не знаю, что там творится в Williams, хотя слухи до нас, конечно, доходят, – объяснил Отмар. – Прежде McLaren уже обращалась к нам с вопросом, могут ли они сделать его [Пиастри] своим запасным гонщиком. 

Мы тогда согласились. Причина в том, что ему важно проводить как можно больше времени за рулем. Мы мыслим стратегически. Но если говорить о варианте с Williams, то тут я просто не в курсе».

Латифи еще ни разу не финишировал в гонках нынешнего сезона выше 14-й позиции. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Фото: что привело к аварии Леклера на винтажной Ferrari
Предыдущая новость

Фото: что привело к аварии Леклера на винтажной Ferrari
Следующая новость

На трассе в Баку переделают опасный въезд на пит-лейн

На трассе в Баку переделают опасный въезд на пит-лейн
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Техника: станет ли ГП Испании концом «беспонтонной» истории Mercedes? Гран При Испании
Формула 1

Техника: станет ли ГП Испании концом «беспонтонной» истории Mercedes?

На трассе в Баку переделают опасный въезд на пит-лейн Гран При Азербайджана
Формула 1

На трассе в Баку переделают опасный въезд на пит-лейн

Alpine попросила FIA уточнить правила после «нечестного» штрафа Алонсо Гран При Майами
Формула 1

Alpine попросила FIA уточнить правила после «нечестного» штрафа Алонсо

Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Босс Alpine раскритиковал судей Ф1 за штраф Алонсо Гран При Майами
Формула 1

Босс Alpine раскритиковал судей Ф1 за штраф Алонсо

Парад пилотов подсказал Алонсо секрет отличного старта Гран При Майами
Формула 1

Парад пилотов подсказал Алонсо секрет отличного старта

Алонсо присудили новый штраф, лишив очков Гран При Майами
Формула 1

Алонсо присудили новый штраф, лишив очков

Alpine Больше от
Alpine
Alpine устроит Дуэну дебютные тесты на машине Ф1
Формула 1

Alpine устроит Дуэну дебютные тесты на машине Ф1

Технический брифинг: привет из 2021 года на Alpine A522 Гран При Майами
Формула 1

Технический брифинг: привет из 2021 года на Alpine A522

Окон: От удара в кокпите сорвало сиденье и сломало педали Гран При Майами
Формула 1

Окон: От удара в кокпите сорвало сиденье и сломало педали

Самое важное:

Honda вернется в Ф1 на Гран При Японии в роли титульного спонсора этапа
Формула 1 Формула 1

Honda вернется в Ф1 на Гран При Японии в роли титульного спонсора этапа

Росберг объяснил, почему переход Ф1 на электротягу не превратит ее в ФЕ
Формула 1 Формула 1

Росберг объяснил, почему переход Ф1 на электротягу не превратит ее в ФЕ

Haas подготовила обновления, но пока их не ставит. И вот почему
Формула 1 Формула 1

Haas подготовила обновления, но пока их не ставит. И вот почему

Боттас улучшил симулятор Alfa Romeo по методу Mercedes
Формула 1 Формула 1

Боттас улучшил симулятор Alfa Romeo по методу Mercedes

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.