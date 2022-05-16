В Alpine решили, когда выберут между Алонсо и Пиастри

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Еще прошлым летом Alpine продлила контракт с Эстебаном Оконом до конца 2024 года. А вот кто в будущем сезоне станет напарником француза, далеко не столь очевидно.

Действующее соглашение Фернандо Алонсо работает лишь до конца нынешнего чемпионата, и недавно 40-летний испанец заявил, что чувствует в себе силы и желание гоняться дальше.

Однако в запасе у Alpine остается Оскар Пиастри, которого считают одним из главных талантов своего поколения. Австралиец выиграл титулы в Ф3 и Ф2 – и уже не раз говорил, что не готов просидеть в запасе и 2023 год.

Слухи о его возможном переходе к кому-то из конкурентов множатся день ото дня, а самой Alpine предстоит сделать непростой выбор между двумя пилотами. Однако спешить с этим в Энстоуне не намерены.

Комментируя ситуацию по просьбе Motorsport.com, глава команды Отмар Сафнауэр рассказал: «Мы пока не занимались всерьез этим вопросом, так как еще слишком рано. Время придет где-то в районе Сильверстоуна».

Британский Гран При, о котором говорил Сафнауэр, пройдет в первый уик-энд июля.

На фоне слабых выступлений Николя Латифи в весенних гонках сейчас ходит много разговоров о том, что Williams может заменить канадца прямо по ходу сезона – и Пиастри считается одним из кандидатов.

По словам Сафнауэра, в Alpine не имеют ничего против, но пока никаких дискуссий по этому поводу не было.

«Я не слишком вникал в этот вопрос. Не знаю, что там творится в Williams, хотя слухи до нас, конечно, доходят, – объяснил Отмар. – Прежде McLaren уже обращалась к нам с вопросом, могут ли они сделать его [Пиастри] своим запасным гонщиком.

Мы тогда согласились. Причина в том, что ему важно проводить как можно больше времени за рулем. Мы мыслим стратегически. Но если говорить о варианте с Williams, то тут я просто не в курсе».

Латифи еще ни разу не финишировал в гонках нынешнего сезона выше 14-й позиции.