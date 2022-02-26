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Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Новости

Alpine: DRS исправна, все работало, просто нам без нее комфортнее

В команде дали несколько странное объяснение тому, что пилоты на тестах в Барселоне не открывали крыло

Alpine: DRS исправна, все работало, просто нам без нее комфортнее
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Команда Alpine на тестах в Барселоне стала единственной, кто не активировал систему DRS. Поначалу это списывали на неисправность системы, но после тестов спортивный директор французской команды Алан Пермейн заявил, что с самой DRS все в порядке, но в Alpine просто решили «не рисковать».

В чем именно риск, правда, не совсем понятно. Другие команды, напротив, активно использовали DRS как способ борьбы с «козлением» – последнее возникает из-за избыточной прижимной силы на прямых, и открытое крыло помогает эту силу снизить.

Вот слова самого Пермейна:

«Скажу так: нам было комфортнее не использовать DRS. Это связано с поведением болида на максимальных скоростях и с прижимной силой. У нас все работало, мы могли открывать крыло. Мы не боялись этого делать, не переживали, что что-то не сработает или сломается. Но просто предпочли быть осторожнее.

Мы просто подумали: к чему рисковать? Просто используем эту неделю для того, чтобы проехать как можно больше кругов и собрать побольше данных, а уже к тестам в Бахрейне будем готовы показать весь потенциал.

Обидно то, что открытое крыло позволяет снять 0,7 секунды с круга. Вот настолько мы могли бы оказаться быстрее на тестах в Барселоне, лучше показать себя на фоне соперников. Но мы решили этого не делать.

В целом, по моим ощущениям, по сравнению с прошлым годом мы приблизились в скорости к лидерам».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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