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Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Новости

Alpine досрочно завершила тесты в Барселоне

Команда не успеет до вечера завершить ремонт болида

Alpine досрочно завершила тесты в Барселоне
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Во время утренней тестовой сессии в Барселоне на трассе несколько раз появлялись красные флаги. Впервые это произошло из-за поломки мотора на болиде Alpine, где за рулем был Фернандо Алонсо. Машина задымилась и позже была эвакуирована в боксы.

После окончания сессии в Alpine официально подтвердили, что сегодня их автомобиль на трассу больше не вернется.

«После обследования сломавшегося болида в боксах, команда обнаружила проблему с гидравликой, – говорится в сообщении Alpine. – Небольшая протечка привела к пожару в задней части машины.

Команда успешно выполнила 266 круга на тестах. Но теперь из-за необходимости ремонта мы не сможем вернуться на трассу до конца дня. Так что для нас тесты продолжатся уже в Бахрейне».

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