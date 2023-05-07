Большой босс Alpine назвал уровень команды дилетантским

Для Alpine F1 нынешний сезон чемпионата мира складывается из рук вон плохо. У машины из Энстоуна в теории есть скорость, но что-то постоянно мешает гонщикам конвертировать ее в очки.

В Австралии Пьер Гасли с Эстебаном Оконом ехали в десятке, но столкнулись между собой на рестарте перед финишем. В Баку машина Гасли загорелась по ходу единственной тренировки, не позволив собрать данные.

В итоге Alpine хоть и идет шестой в Кубке конструкторов, но заработала лишь восемь очков, хотя потенциально их могло быть вчетверо больше.

Квалификация в Майами получилась для французов успешной – оба пилота прошли в финал, а Гасли показал там лучшее в сезоне пятое время.

Но еще до этого генеральный директор компании Alpine Лоран Росси в интервью Canal+ подверг выступления команды резкой критике.

«Они разочаровывают, все по-настоящему плохо, – сказал топ-менеджер. – Год начался с неудач и невыразительных выступлений. И наша позиция в таблице никак не отражает тех ресурсов, которые мы вкладываем. И мы довольно далеко – да что там, очень далеко – от тех целей, которые поставили себе на этот сезон.

Я говорю не только об очевидной нехватке темпа и неспособности добиться результатов, но и об общем настрое, который не соответствует прежним стандартам команды».

Лоран Росси, генеральный директор Alpine Фото: Эрик Юниус

Росси продолжил: «Мне не понравился первый Гран При сезона (где Окон получил один за другим три штрафа – прим.ред.), так как там было много – уж простите мне это слово – дилетантства, из-за чего результат получился неправильным. Это очень скверно.

Недавний этап в Баку прошел в том же ключе. Подобное неприемлемо».

Глава Alpine подчеркнул, что никто не застрахован от ошибок, но если они повторяются – это признак серьезных проблем.

«Любой может ошибаться, но базовый принцип в том, чтобы учиться на своих ошибках, – сказал Лоран. – Ты обязан делать выводы. А если повторяешь одну и ту же ошибку дважды, значит, ничему не учишься и не готов нести ответственность.

Подобное просто недопустимо».