Предыдущая / Гран При Майами: дуэли в квалификациях Следующая / Галерея: на Формулу 1 в Майами приехали двое из трех богатейших людей в мире
Формула 1 / Гран При Майами Новость

Большой босс Alpine назвал уровень команды дилетантским

Лоран Росси подверг выступления заводского коллектива в Ф1 резкой критике – правда, сделал это еще до пятого результата Пьера Гасли в квалификации Гран При Майами

Джонатан Нобл
Автор:
Соавтор:
Бенжамен Винель
, редактор (Франция)
Пожар на машине Пьера Гасли, Alpine A523

Для Alpine F1 нынешний сезон чемпионата мира складывается из рук вон плохо. У машины из Энстоуна в теории есть скорость, но что-то постоянно мешает гонщикам конвертировать ее в очки.

В Австралии Пьер Гасли с Эстебаном Оконом ехали в десятке, но столкнулись между собой на рестарте перед финишем. В Баку машина Гасли загорелась по ходу единственной тренировки, не позволив собрать данные.

В итоге Alpine хоть и идет шестой в Кубке конструкторов, но заработала лишь восемь очков, хотя потенциально их могло быть вчетверо больше.

Квалификация в Майами получилась для французов успешной – оба пилота прошли в финал, а Гасли показал там лучшее в сезоне пятое время. 

Но еще до этого генеральный директор компании Alpine Лоран Росси в интервью Canal+ подверг выступления команды резкой критике. 

«Они разочаровывают, все по-настоящему плохо, – сказал топ-менеджер. – Год начался с неудач и невыразительных выступлений. И наша позиция в таблице никак не отражает тех ресурсов, которые мы вкладываем. И мы довольно далеко – да что там, очень далеко – от тех целей, которые поставили себе на этот сезон.

Я говорю не только об очевидной нехватке темпа и неспособности добиться результатов, но и об общем настрое, который не соответствует прежним стандартам команды».

Лоран Росси, генеральный директор Alpine

Лоран Росси, генеральный директор Alpine

Фото: Эрик Юниус

Росси продолжил: «Мне не понравился первый Гран При сезона (где Окон получил один за другим три штрафа – прим.ред.), так как там было много – уж простите мне это слово – дилетантства, из-за чего результат получился неправильным. Это очень скверно. 

Недавний этап в Баку прошел в том же ключе. Подобное неприемлемо».

Глава Alpine подчеркнул, что никто не застрахован от ошибок, но если они повторяются – это признак серьезных проблем.

«Любой может ошибаться, но базовый принцип в том, чтобы учиться на своих ошибках, – сказал Лоран. – Ты обязан делать выводы. А если повторяешь одну и ту же ошибку дважды, значит, ничему не учишься и не готов нести ответственность. 

Подобное просто недопустимо».

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Гран При Майами: дуэли в квалификациях

Галерея: на Формулу 1 в Майами приехали двое из трех богатейших людей в мире
Джонатан Нобл Больше от
Джонатан Нобл
Боссы Гран При Майами начали переговоры с Ф1 о ночной гонке

Боссы Гран При Майами начали переговоры с Ф1 о ночной гонке

Формула 1
Гран При Майами

Боссы Гран При Майами начали переговоры с Ф1 о ночной гонке Боссы Гран При Майами начали переговоры с Ф1 о ночной гонке

«Просто плохая машина». Вольф рассказал о реальной силе Mercedes W14

«Просто плохая машина». Вольф рассказал о реальной силе Mercedes W14

Формула 1
Гран При Майами

«Просто плохая машина». Вольф рассказал о реальной силе Mercedes W14 «Просто плохая машина». Вольф рассказал о реальной силе Mercedes W14

Хорнер о кадровых спорах Red Bull с Ferrari: Это не обмен заложниками

Хорнер о кадровых спорах Red Bull с Ferrari: Это не обмен заложниками

Формула 1
Гран При Майами

Хорнер о кадровых спорах Red Bull с Ferrari: Это не обмен заложниками Хорнер о кадровых спорах Red Bull с Ferrari: Это не обмен заложниками

Alpine Больше от
Alpine
Стартовая решетка Гран При Майами

Стартовая решетка Гран При Майами

Формула 1
Гран При Майами

Стартовая решетка Гран При Майами Стартовая решетка Гран При Майами

Технический брифинг: «волнистое» крыло Ferrari для Майами

Технический брифинг: «волнистое» крыло Ferrari для Майами

Формула 1
Гран При Майами

Технический брифинг: «волнистое» крыло Ferrari для Майами Технический брифинг: «волнистое» крыло Ferrari для Майами

Стартовая решетка Гран При Азербайджана

Стартовая решетка Гран При Азербайджана

Формула 1
Гран При Азербайджана

Стартовая решетка Гран При Азербайджана Стартовая решетка Гран При Азербайджана

Самое важное:

Что мировые СМИ написали о Гран При Майами

Что мировые СМИ написали о Гран При Майами

F1 Формула 1
Гран При Майами

Что мировые СМИ написали о Гран При Майами Что мировые СМИ написали о Гран При Майами

Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами

Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами

F1 Формула 1
Гран При Майами

Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами Мнение: почему Ferrari не смогла продемонстрировать прогресс в Майами

«Быстрее всех, но не чувствует пределов». Брандл объяснил аварии Леклера

«Быстрее всех, но не чувствует пределов». Брандл объяснил аварии Леклера

F1 Формула 1
Гран При Майами

«Быстрее всех, но не чувствует пределов». Брандл объяснил аварии Леклера «Быстрее всех, но не чувствует пределов». Брандл объяснил аварии Леклера

Марко увидел в сокращении зон DRS теорию заговора

Марко увидел в сокращении зон DRS теорию заговора

F1 Формула 1

Марко увидел в сокращении зон DRS теорию заговора Марко увидел в сокращении зон DRS теорию заговора

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.